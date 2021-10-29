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воскресенье, 31 октября 2021 07:00

Гороскоп на ноябрь: кого этот месяц сделает по-настоящему счастливым

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Гороскоп на ноябрь: кого этот месяц сделает по-настоящему счастливым
Ноябрь вознаградит щедрых и терпеливых. Делитесь советами, жертвуйте на благотворительность. Фото: pixabay.com

В ноябре ждите чуда. Наступит долгожданная беременность, предложат работу мечты, удастся повысить заработки и улучшить жилищные условия. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Начало месяца заставит понервничать и изменить планы, – говорит астролог. – Смиритесь. Перенесите, что не удается. Ноябрь вознаградит щедрых и терпеливых. Делитесь советами, жертвуйте на благотворительность. Будет беспокоить чувство долга. Не стоит вкладывать средства в покупку гаражей. Автомобили покупайте в начале месяца. Если планируете пополнение в семье, забеременеть удастся после 15 ноября. По-настоящему счастливыми себя почувствуют Львы, Скорпионы, Тельцы и Козероги".

Овен (21 марта – 20 апреля)

Месяц порадует заработками и счастливыми новостями. Приглашайте к себе друзей и родственников. Много комплименты услышите. Застолье поднимет настроение, а беседы вдохновят к переменам.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Вас ждут интересные романтические приключения. Друзья пригласят на свадьбу и дни рождения. Воспользуйтесь шансом встретить пару.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

У одиноких есть шанс найти пару. Сходите в кинотеатр или на концерт. Воплощайте в жизнь самые смелые желания. Берегите уши. Носите шапку.

Рак (22 июня – 22 июля)

Месяц принесет хорошие заработки. Побалуйте родных подарками. Преодолеть головную боль поможет утренняя гимнастика и йога.

Лев (23 июля – 23 августа)

Бесполезно пытаетесь прокладывать путь к сердцу любимых через деньги и подарки. Напомнят о себе хронические заболевания. Вовремя лечите желчный пузырь и печень.

Дева (24 августа – 23 сентября)

На неудачи реагируйте спокойно. Все происходит к лучшему. Погоняйте с детьми мяч во дворе. Будете чувствовать себя молодыми и энергичными. Следите за работой почек. Не игнорируйте боли в спине.

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Весы (24 сентября – 23 октября)

Помогайте ближним, радуйтесь успехам друзей. Сменять кровлю в доме лучше в начале месяца. Возьмите проверенную бригаду, чтобы работу проделали быстро и добросовестно.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Возлюбленные и друзья пытаются угодить. Цените их советы. Откажитесь от колбасы и сосисок. Забудете о боли в желудке.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Пора думать об признании в любви. Понравитесь родителям любимых. Снижается острота зрения. Не работайте ночью. Надевайте солнцезащитные очки в ясные дни.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Сражайтесь за счастье. Поддержите морально и материально тех, кто в этом нуждается. Дайте любимым отдохнуть. Займитесь воспитанием малышей. Замените молоко ряженкой и кефиром.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Объясните любимым, что хотите побыть наедине. Это позволит разобраться с планами на будущее. Посетите остеопата. Забудете надолго о головных болях и радикулите.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Оценивайте людей по поступкам, а не обещаниям. Начнёте уважать тех, кого раньше недолюбливали. Посмотрите по-другому на друзей. Замените пирожные на финики и инжир.

Выходные в Украине будут тёплые. Температура днем будет доходить до +18°C.

Автор: Gazeta.ua
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