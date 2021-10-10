Гороскоп на неделю: как стать успешным и достичь своей цели

В пятницу и субботу можно жениться. Создадите прочные и многодетные семьи. Фото: pixabay.com

Неделя с 11 по 17 октября начнется с недомолвок и обид. Трудно будет найти общий язык даже с единомышленниками. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Каждый будет агрессивно отстаивать собственные интересы, - говорит астролог. - Братья и сестры могут ссориться из-за наследства. Хватит бороться за то, что принадлежит вам по праву. Неудачное время для руководителей. Подчиненные допустят много ошибок, но давать нагоняй не торопитесь. Критики они не будут терпеть, начнут писать заявление на увольнение. В пятницу и субботу можно жениться. Создадите прочные и многодетные семьи. Успешными будут Тельцы, Девы, Козероги и Скорпионы. Чтобы достичь своей цели, надо научиться молчать и принимать мудрые решения. Не хвастайтесь своими победами. К великой цели двигайтесь малыми, но уверенными шагами".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Не бойтесь сложных решений. Судьба дарит шанс. Беритесь за сверхурочную работу. За нее хорошо заплатят.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Время решать проблемы, а не искать виновных. Уделите внимание отношениям и работе. Только вы вернете покой в дом.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Проявить себя не удастся. Будет раздражать застой в делах. Ваши предложения проигнорируют. Не стоит рассчитываете на высокие результаты.

Рак (22 июня - 22 июля)

Будьте осторожны со своими желаниями. Во вторник и среду они начнут осуществляться. Выгодных финансовых предложений - мало, но доходы позволят чувствовать себя уверенно.

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Лев (23 июля - 23 августа)

Женщины будут безудержные в словах и поступках. Начнут ссориться родственники, коллеги, соседи. Не поддавайтесь на провокации. Промолчите.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Будет везти на хорошие вещи. Время покупать одежду, обувь, технику для дома. Не ищите быстрого заработка, только потеряете силы и время.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Трудно тем, кто вернется к дистанционной работы. Едва будете поднимать себя с кровати, много времени начнете проводить на кухне. От дел будет отвлекать дети. Они могут срывать совещания.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Вернут старый долг. По благотворительность отблагодарят. Не надо возвращаться к прежним любимых. Чаще звоните родителям, обнимайте детей. Откажитесь от жирного шашлыка. Спровоцируете изжогу.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Не хватает времени, чтобы переделать все, что запланировано. Ранее ложитесь спать. Ночная работа не принесет желаемых доходов. От убытков предостерегут родители. Поручите им воспитания внуков.

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Козерог (22 декабря - 20 января)

Друзья пригласят на крестины. Не отказывайтесь. Станете хорошими кумовьями. Ешьте фрукты в первой половине дня, чтобы не провоцировать брожение в кишечнике.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Жить будете по своему расписанию, не захотите ни под кого подстраиваться. Денег хватает. Будьте рядом с любимыми и родителями. Поддержите их в беде.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Больше всего успеет тот, кто не спешить. Это последняя неделя низкой работоспособности. Лучше ничего не делать в выходные. Высыпайтесь, гуляйте, наслаждайтесь отношениями.

Астролог порадовала прогнозом на выходные.