Гороскоп на неделю: как сделать середину февраля самым счастливым временем в году

Помогайте ближним. Все добро будет возвращаться к вам сторицей. Фото: pixabay.com

14-20 февраля все успеет тот, кто не спешит. Сбавьте темп и прислушайтесь к интуиции. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Неделя будет продуктивной, – говорит астрологиня. – Напряженной станет только среда, потому что будет полнолуние. В этот день не следует соглашаться на высокую должность, покупать жилье, оформлять наследство. Из-за нагрузки на работе будет нервное и физическое истощение. Будут прибавлять беспокойства мысли о войне. Придется обходить острые углы. Коллеги и друзья проверят на толерантность и умение хранить секреты. Захочется весны и романтики. Чтобы середина февраля стала самым счастливым временем в году, вспомните тех, кого любите. Признайтесь в любви, обнимайте и целуйте милых не только в День святого Валентина. Помогайте ближним. Все добро будет возвращаться к вам сторицей".

Овен (21 марта – 20 апреля)

Будете успешны и упорны, если больше времени посвятите учебе и саморазвитию. В выходные будете разрываться между двумя партнерами. Вовремя выберите, чтобы избежать любовного треугольника.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Многие хорошие идеи и люди появятся на пути, когда будете ехать на работу. Это время вдохновения и победы. Хорошо будет работать автомастерам и строителям, швеям и поварам.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Будете крепко стоять на ногах. Научитесь прислушиваться к другим. Это сделает жизнь проще. Денег хватает на покупки и путешествия. Сразу несколько партнеров сочтут вас любимыми. Не давайте напрасных обещаний.

Рак (22 июня – 22 июля)

Любимая работа вдруг станет ненавистной. Отбросьте дела, которые могут подождать. Не спешите увольняться. Уйдите в отпуск. Не занимайте деньги, потому что скоро понадобятся.

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Лев (23 июля – 23 августа)

Не занимайте руководящие должности и не пишите заявление на увольнение. Ваши идеи и планы одобрит руководство. Вы будете приносить фирме высокие заработки, если избавитесь от упрямства и лени.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Сменять работу или место обучения не стоит. В новых видах деятельности вряд ли станете успешными. Согласитесь на предложения любимых улучшить жилищные условия. Дом станет хорошим и удобным.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Делайте то, что доставляет удовольствие. Тогда забудете об усталости. Деньги будут идти в кошелек. Можно покупать новую мебель и технику, но не подержанные товары. Соседи пытаются поссорить вас с любимыми.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Используйте это время для обучения и накопления опыта. Это улучшит материальное положение и поможет опередить конкурентов. Не следует менять партнеров. Держитесь с теми, кого вы знаете много лет.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Многие будут завидовать вашим успехам. Не хвастайтесь. Больше времени посвятите работе. Вкладывайте деньги в недвижимость и альтернативные источники энергии. Ставьте солнечные батареи и ветряные мельницы.

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Козерог (22 декабря – 20 января)

Будете хорошими мастерами и ораторами. Сумеете использовать способности для достижения поставленных целей. Своевременно отремонтируйте сантехнику, наведите порядок с электроприборами.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Вы способны преодолевать горы. Не сражайтесь и не соревнуйтесь. Наберитесь терпения и тихо делайте свое дело. Берегитесь непорядочных знакомых. Не изменяйте любимым. Помогайте нуждающимся деньгами и одеждой.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Ваши таланты будут замечать, а идеями будут восхищаться. Не покупайте что-нибудь дорогое, пока не вернете долги. Не стоит завышать требования к детям и любимым. Принимайте их такими, какие есть.

Астролог сделала прогноз на потрясающие выходные.