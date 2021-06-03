Гороскоп на лето: чем заниматься, чтобы стать богатым и успешным

В июле сдерживайте свой азарт покупателя. На распродаже можно приобрести дешевый хлам. Фото: pixabay.com

Лето - лучшее время для начала нового курса обучения. Легко будет восприниматься любая информация. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Уже сейчас смело беритесь за овладение новыми знаниями, - говорит астролог. - Хорошо будет работать память. Сосредоточьте внимание на более важных вопросах. Не стоит терять время. Изучение иностранных языков поможет многим достичь поставленной цели, стать богатым и успешным. Займитесь оформлением важных документов. Выдвигайте креативные идеи. Не идите в игровые клубы. Оставите там немалую сумму. В июле сдерживайте свой азарт покупателя. На распродаже можно приобрести дешевый хлам. Не выставляйте на продажу свои вещи. Выгодно их сбыть не сможете. Подождите с открытием депозитных счетов. В июне хорошо будут проходить операции с недвижимостью. Но брать ипотечный кредит не следует. Он станет обузой для вашего бюджета".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Следите за кошельком и банковскими карточками. Придется оформлять завещание или делить наследство. Могут напомнить о себе спазматические боли в желудке.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Во вторник заметите, куда идет львиная доля заработка. Проанализируйте это, чтобы избежать убытков в будущем. Фермеров разочаруют урожай клубники и овощей.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Ходить на собеседования и отправлять резюме не стоит. Поменяете шило на мыло. Не спешите признаваться в любви. Заметите в любимых черты характера, которые будут вас раздражать. Усильте уход за деснами.

Рак (22 июня - 22 июля)

Рассчитывать на поддержку финансовых партнеров не стоит. Они сами будут без денег. Двигайтесь малыми шагами.

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Лев (23 июля - 23 августа)

Торговля пойдет вяло. Подождите с закупкой товара на лето. Поднимет настроение желе или кусочек любимого торта.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Неудачи испытывает тот, кто не умеет подстраиваться под обстоятельства. Исчезают дополнительные источники доходов. Не берите на себя спонсорских обязанностей.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Захочется любви и романтики. Любимые будут избегать диалога. Внимания требует бронхо-легочная система. Вовремя делайте прививки от гриппа и коронавируса.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Воспользуйтесь шансом повысить заработки. Не избегайте дополнительной работы. Трудолюбивых ждет успех.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Не жалейте об утраченном. Стоит двигаться вперед и выбирать более выгодные предложения.

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Козерог (22 декабря - 20 января)

Порадуйте любимых букетом полевых цветов. Придется бороться с вредителями. Не злоупотребляйте химикатами на огороде. Выращенные вами овощи будут потреблять дети.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Успеху радуйтесь молча. Хвастуны навлекут на себя проблемы. Дайте детям возможность самостоятельно выбирать профессию.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Это время вдохновения и особых встреч. Будьте внимательны во время ремонта электроприборов. Есть опасность поражения электрическим током. Остерегайтесь клещей.

Первая неделя лета будет полна эмоций. Не давайте волю языку и кулакам.