Гороскоп на лето: чем заниматься, чтобы стать богатым и успешным

Лето - лучшее время для начала нового курса обучения. Легко будет восприниматься любая информация. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.
"Уже сейчас смело беритесь за овладение новыми знаниями, - говорит астролог. - Хорошо будет работать память. Сосредоточьте внимание на более важных вопросах. Не стоит терять время. Изучение иностранных языков поможет многим достичь поставленной цели, стать богатым и успешным. Займитесь оформлением важных документов. Выдвигайте креативные идеи. Не идите в игровые клубы. Оставите там немалую сумму. В июле сдерживайте свой азарт покупателя. На распродаже можно приобрести дешевый хлам. Не выставляйте на продажу свои вещи. Выгодно их сбыть не сможете. Подождите с открытием депозитных счетов. В июне хорошо будут проходить операции с недвижимостью. Но брать ипотечный кредит не следует. Он станет обузой для вашего бюджета".
Овен (21 марта - 20 апреля)
Следите за кошельком и банковскими карточками. Придется оформлять завещание или делить наследство. Могут напомнить о себе спазматические боли в желудке.
Телец (21 апреля - 20 мая)
Во вторник заметите, куда идет львиная доля заработка. Проанализируйте это, чтобы избежать убытков в будущем. Фермеров разочаруют урожай клубники и овощей.
Близнецы (21 мая - 21 июня)
Ходить на собеседования и отправлять резюме не стоит. Поменяете шило на мыло. Не спешите признаваться в любви. Заметите в любимых черты характера, которые будут вас раздражать. Усильте уход за деснами.
Рак (22 июня - 22 июля)
Рассчитывать на поддержку финансовых партнеров не стоит. Они сами будут без денег. Двигайтесь малыми шагами.
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Лев (23 июля - 23 августа)
Торговля пойдет вяло. Подождите с закупкой товара на лето. Поднимет настроение желе или кусочек любимого торта.
Дева (24 августа - 23 сентября)
Неудачи испытывает тот, кто не умеет подстраиваться под обстоятельства. Исчезают дополнительные источники доходов. Не берите на себя спонсорских обязанностей.
Весы (24 сентября - 23 октября)
Захочется любви и романтики. Любимые будут избегать диалога. Внимания требует бронхо-легочная система. Вовремя делайте прививки от гриппа и коронавируса.
Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Воспользуйтесь шансом повысить заработки. Не избегайте дополнительной работы. Трудолюбивых ждет успех.
Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Не жалейте об утраченном. Стоит двигаться вперед и выбирать более выгодные предложения.
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Козерог (22 декабря - 20 января)
Порадуйте любимых букетом полевых цветов. Придется бороться с вредителями. Не злоупотребляйте химикатами на огороде. Выращенные вами овощи будут потреблять дети.
Водолей (21 января - 20 февраля)
Успеху радуйтесь молча. Хвастуны навлекут на себя проблемы. Дайте детям возможность самостоятельно выбирать профессию.
Рыбы (21 февраля - 20 марта)
Это время вдохновения и особых встреч. Будьте внимательны во время ремонта электроприборов. Есть опасность поражения электрическим током. Остерегайтесь клещей.
Первая неделя лета будет полна эмоций. Не давайте волю языку и кулакам.
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