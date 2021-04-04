Гороскоп на апрель: в жизни которых знаков придут деньги и слава

Новости начнут поступать отовсюду. Не пропустите интересные идеи и смело воплощайте их в жизнь. Фото: pixabay.com

В апреле забудете о скуке. Это хороший месяц для освоения нового. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Записывайтесь на курсы. Люди, которые получат права в апреле, будут хорошо водить, - говорит астрологиня. - Не стоит заливать фундамент и покупать авто. Люди будут сталкиваться с незаурядными проблемами. Будут выручать умение искать нестандартные способы их решения. Будьте инициативными. Новости начнут поступать отовсюду. Не пропустите интересные идеи и смело воплощайте их в жизнь. Деньги и слава придут в жизнь Близнецов, Скорпионов и Рыб".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Продолжается аварийно опасный период. Следите за рулем. Не подвергайте себя опасности. Не стоит заключать сделки и составлять финансовый план. Его придется не раз пересматривать.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Денег в кармане становится мало. Но несмотря на финансовое давление, вы сможете реализовать все свои замыслы. Воздержитесь от конфликта с пожилыми родственниками.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Удачный период для обустройства жилья. Возвращайте долги. Иначе они будут расти. Могут изменятся условия займа. Не стоит покупать новую одежду и менять имидж.

Рак (22 июня - 22 июля)

Будете чувствовать себя истощенными из-за частой смены погодных условий. Вокруг будет много желающих засунуть палку в ваши колеса. Не бойтесь неприятностей. Бороться с ними стоит в конце месяца.

Лев (23 июля - 23 августа)

Чаще соглашайтесь с любимыми. Это улучшит атмосферу дома. Любимые отблагодарят вас сторицей. Повышается плодовитость организма.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Не отклоняйтесь от родительских обязанностей. Вы сейчас очень нужны своим детям. Сумеете опередить проблемы, которые могут возникнуть в жизни ваших детей.

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Весы (24 сентября - 23 октября)

Поживите в режиме экономии. Можете навредить отношениям чрезмерным вниманием к партнерам. Им не нравиться ваш постоянный контроль.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Не выставляйте на показ свои планы и проекты. Вокруг будет много желающих украсть ваши идеи. Наблюдайте и делайте выводы. Заработки расти. В середине месяца откроются дополнительные возможности.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Начнете действовать более результативно. Окружение будет идти вам на встречу и предлагать помощь. Не портите себе настроение бывшими неудачами. Смотрите в будущее. Хватит жить воспоминаниями.

Козерог (22 декабря - 20 января)

На работе появятся конкуренты. Не стоит рассчитывать на поддержку руководства. Если есть возможность, сходите в отпуск. Этим застрахуете себя от серьезных неприятностей.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Это начало серьезного успешного подъема. Не стоит планировать новые свидания. Общение не будет носить романтического характера и вряд ли будет иметь продолжение.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Удачный месяц. Получите результаты, на которые не рассчитывали. Наведите порядок в делах на работе. Помогайте друзьям. Ваши советы окажутся подходящими и многим укажут на выход из кризиса.

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