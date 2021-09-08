Гороскоп на 9 сентября: каким знакам не везет в любви

Старайтесь быть более требовательными к себе. Не следует браться одновременно за несколько дел. Фото: pixabay.com

9 сентября - очень удачный день. На все хватает сил и вдохновения. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Недостает только терпение, - говорит астролог. - Удовлетворяйте свои эстетические потребности. Все успеет сделать тот, кто не будет спешить. Старайтесь быть более требовательными к себе. Не следует браться одновременно за несколько дел. Ничего привести в порядок не удастся. Действуйте последовательно. Это время особых встреч и свиданий. Знакомьтесь с глазу на глаз с теми, с кем переписываетесь уже не одну неделю. В любви не будет везти Скорпионам, Девам и Близнецам. Подождите до октября. Тогда наступит время ваших ярких романов".

Овен

Деньги будут поступать небольшими суммами. Удерживайте разумный баланс между доходами и расходами. Отложите покупку ювелирных изделий.

Телец

В вашем распоряжении будет ограниченное количество денег. Однако удастся найти нужный товар за умеренную цену. Следите за своими вещами в дороге.

Близнецы

Уровень заработка будет зависеть от работы команды. Налаживайте плодотворное сотрудничество с людьми. Уделите особое внимание подбору персонала. Вложите деньги в оснащение офиса.

Рак

Ваш кошелек может хорошо пополниться в этот день. Не позволяйте себе лениться. Продумайте свои экономические планы на месяц вперед.

Лев

Имеющийся уровень прибыли не обеспечит всех ваших потребностей. Но пока ситуация будет оставаться без изменений. Не берите на себя лишних финансовых обязательств.

Дева

Вы получите достойное вознаграждение за свой труд. Уровень доходов возрастет. Не стоит переходить на новое место работы. Не пора проводить операции с недвижимостью.

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Весы

Денег хватает на покрытие ежедневных расходов. Не берите на себя спонсорских обязанностей. Дополнительной нагрузки ваш кошелек не выдержит.

Скорпион

Вы не останетесь без денег. Регулярные поступления позволят пополнить ваш бюджет. Сложнее будет выгодно распределить прибыли. Не спешите с этим.

Стрелец

Исключительно неудачный день для проведения финансовых операций. Не будет везти вам и с работниками сервисных служб. Ограничьте расходы.

Козерог

Средств не будет. Рассчитывайтесь наличными за товары и услуги. В случае необходимости воспользуйтесь кредитными карточками. С погашением кредита проблем не будет.

Водолей

Дела будут вестись относительно спокойно. Рассчитывайте на стабильный средний заработок. Не отказывайте нуждающимся в материальной поддержке.

Рыбы

Дефицита средств не будет. Не привлекайте к своему бизнесу чужой капитал. Рассчитаться с его владельцем будет сложно.

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