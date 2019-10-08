Гороскоп на 9 октября: каким знакам ждать высоких заработков

Не позволяйте окружающим давить на вас. Будьте последовательны в своих действиях. Фото: slavdelo.dn.ua

В среду 9 октября большинство дел начнет тормозиться, если будете спешить. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Учитывайте это обстоятельство и не пытайтесь любой ценой успеть как можно больше, - говорит астролог. - Не планируйте плотного графика работы на этот день. Могут возникать проблемы из-за невыполненных в срок обязательства. Недовольные клиенты будут требовать компенсации. Не обращайте внимания на обстоятельства. Не позволяйте окружающим давить на вас. Будьте последовательны в своих действиях. На высокие заработки могут надеяться Близнецы, Весы и Скорпионы".

Овен

Подождите с принятием решения о дополнительном трудоустройстве. Вы не получите там обещанного заработка. Партнеры приятно удивят вас умением находить выход из сложных ситуаций. Положитесь на их сообразительность.

Телец

Обещанные деньги не дойдут до вас в полном объеме. Помните, что стены имеют не только уши, но и корыстные намерения. Следите за своими словами. Полученную из ваших уст информацию используют против вас.

Близнецы

Давление внешних обстоятельств заставит вас переплачивать за предоставленные услуги. Отложите переезд. Опять влюбиться в свою "половинку" будет не трудно. Она будет выглядеть великолепно. Еще порадует каким-то сюрпризом.

Рак

От части покупок придется отказаться. Не огорчайтесь. Не отказывайте себе в удовольствии помечтать о великом. Относитесь спокойно к сенсационным новостям. Особенно если их принесли вам эмоциональные знакомы.

Лев

Не ищите возможности быстро заработать большие деньги. Иметь большие убытки. Держитесь за надежный источник доходов. Даже если сейчас вас не устраивает заработок.

Дева

Денег мало. Побаловать себя не удастся. Растут расходы на детей. Родители потребуют вашей материальной помощи. Делать покупки в этот день не следует.

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Весы

Дефицита средств не будет. Во время проведения финансовых операций не обращайтесь к услугам посредников. Они нанесут ущерб.

Скорпион

Средств хватает на обеспечение привычного образа жизни. Кто-то из должников может вернуть вам деньги. Это день романтиков. Назначайте свидания любимым. Будьте откровенны. Говорите им о своих чувствах.

Стрелец

Желаемого роста уровня доходов пока не прогнозируется. Однако заработок поступать вовремя. На все необходимое денег хватит.

Козерог

Сэкономить некоторую сумму не удастся. Соблазн приобрести что-то новенькое будет слишком большой. Бодрствуйте на рынке и в магазине. Вам могут продать некачественный товар.

Водолей

Удерживайте деньги в кармане. Наблюдайте за изменениями на рынке. Согласно им откорректируйте свои планы. Не доверяйте рекламе. Пользы от приобретенной вещи будете иметь немного.

Рыбы

Вскоре вам понадобится немалая сумма денег. Заработанные в этот день средства желательно сэкономить. Вовремя рассчитывайтесь с долгами за коммунальные услуги.

Астролог предупредила, как прожить эту неделю без потерь.