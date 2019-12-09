Гороскоп на 9 декабря: финансовый прогноз, который не оставит равнодушным никого

Много служебных романов начнется этого дня. Фото: stb.ua

9 декабря - день честолюбивых и целеустремленных. Готовьтесь удивляться и восхищаться. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Молодое упорство возьмет верх над опытом и осторожностью старожилов, - говорит астролог. - Поэтому старшему поколению стоит прислушаться к свежих идей молодежи. Будет везти влюбленным парам. Осуществляться самые смелые их планы и мечты. Много служебных романов начнется этого дня. А вот для общения с руководством желательно подобрать более подходящее время. Старайтесь не попадать под горячую руку шефа. Хороший период для обновления гардроба. Покупайте одежду и обувь".

Овен

День принятия сложных решений. Придется идти на сознательные убытки во избежание больших финансовых неприятностей. Взвешивайте каждый свой шаг.

Телец

Потребность в дополнительном финансировании бизнеса может заставить вас искать спонсоров. Не делайте этого. Сейчас рассчитывайте только на собственные силы.

Близнецы

Начинать ремонт не следует. Из-за нехватки средств он продлится долго. Некоторое время будет удерживаться низкий уровень заработка.

Рак

Работы хватает. За нее будут обещать соблазнительное вознаграждение. Но заработанные средства поступят с опозданием. Придется воспользоваться сбережениями.

Лев

Переговоры по финансовым вопросам будут идти вяло. Интересных предложений со стороны партнеров не будет поступать. Расходы вырастут, но вы со всем справитесь.

Дева

Финансовый вопрос будет стоять остро. Выйти на желаемый уровень заработка пока не удастся. Отдавайте долги. Ничего не покупайте в кредит.

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Весы

Критический день. Не берите на себя дополнительных финансовых обязательств. Старайтесь стабилизировать доходы. Избегайте штрафов. Без крайней необходимости деньги не тратьте.

Скорпион

Деньги будут поступать небольшими суммами. Будет сохраняться дефицит бюджета. Вовремя платите текущие счета. Может ломаться техника. Пользуйтесь ею осторожно.

Стрелец

Позвольте делам идти в обычном режиме. Любые нововведения приведут к материальным потерям. Продолжается период застоя в финансовых делах.

Козерог

Не заметить серьезных ошибок в своих расчетах. Остерегайтесь мошенничества. Проверяйте финансовый баланс.

Водолей

Серьезных финансовых проблем не предвидится. Но времена процветания еще не наступили. Не сметь деньгами. Откладывайте денежный запас.

Рыбы

Используйте возможность улучшить свое материальное положение. Небольшое приложение к основному заработку не будет лишним.

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