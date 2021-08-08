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Гороскоп на 9 августа: кому звезды помогут разбогатеть

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Гороскоп на 9 августа: кому звезды помогут разбогатеть
Будьте внимательны к предложениям, которые поступают от коллег, знакомых или родственников. Фото: pixabay.com

9 августа не делайте ничего назло окружающим. Таким образом быстрее навредите себе. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Невыдержанность и вспыльчивости будут подводить людей в течение дня, - говорит астролог. - Желательно воздерживаться от непродуманных шагов. Трудно будет восприниматься изменение погодных условий. Работа не клеиться. Все будет падать из рук. Поэтому лучше посвятить этот день обычной работы, а свободное время провести с семьей или хорошо знакомыми людьми. Звезды помогут разбогатеть Ракам, Девам и Козерогам. Будьте внимательны к предложениям, которые поступают от коллег, знакомых или родственников".

Овен

Следите за качеством купленных товаров. Отложите покупку одежды.

Телец

Не стоит этого дня обсуждать серьезных финансовых вопросов. Вы ошибетесь в расчетах. Даже на рынке желательно внимательно проверять сдачу. Считайте не спеша.

Близнецы

Существенного увеличения доходов не ожидается. Самостоятельно найти выход из затруднительного положения не удастся. На помощь придут друзья.

Рак

Этот вечер будет щедрым на подарки. Других доходов не нужно ждать. Все равно не стоит отказывать себе в удовольствии приобрести приятную безделушку.

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Лев

Денег хватает на оплату текущих счетов. Увеличиваются расходы на транспорт. Выигрышей и премиальных не ожидается. Не покупайте товары в рассрочку.

Дева

Раздайте часть своих вещей нуждающимся. Вскоре ваше материальное положение значительно улучшится.

Весы

Бодрствуйте во время проведения торговых операций. Возможно повреждение части товара. Не оставляйте без присмотра свой транспорт. Старайтесь избегать кражи.

Скорпион

Сведите к необходимому минимуму финансовые операции. Большинство из них принесут убытки. Не привлекайте к своему бизнесу чужие средства.

Стрелец

Деньги не будут держаться кармане. Может ощущаться постоянная нехватка средств. Потерпите еще немного. Скоро ситуация в корне изменится.

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Козерог

Поступят незначительные прибыли. Их размер будет намного меньше ожидаемого. Не одалживайте знакомым свои вещи. Они вернутся поврежденными.

Водолей

Не следует менять основного направления деятельности. Новые финансовые проекты будут убыточными. Прибыли не будут покрывать расходов.

Рыбы

Увеличение доходов качественно не повлияет на вашу экономику. Заработанных денег едва хватает на покрытие расходов. Не гонитесь за сверхприбылями.

Астролог сделала невероятный гороскоп на август и сообщила, кого ждет самый прибыльный месяц.

Автор: Gazeta.ua
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