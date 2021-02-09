Гороскоп на 8-14 февраля: как и кого удивит неделя, которая закончится Днем влюбленных

Отпускайте людей, которые угрожают уйти от вас. Вместе с ними отпадут неприятности и страхи, которые преследовали не один год. Фото: pixabay.com

Неделя с 8 по 14 февраля потребует настойчивости и самопожертвования. Первым будет тот, кто знает цену деньгам и готов пожертвовать отдыхом ради своей цели. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Кто долго будет колебаться - упустит все, - говорит астролог. - Реже смотрите новости. Не дискутируйте на политические темы. Иначе невралгии не избежать. Отпускайте людей, которые угрожают уйти от вас. Вместе с ними отпадут неприятности и страхи, которые преследовали не один год. Неделя закончится Днем влюбленных. Выходные будут особенные. Влюбляйтесь, приглашайте на свидания, отпускайте прежние отношения ради новых чувств. Не стоит держаться за прошлое. Впереди еще лучшие времена".

Овен: 21 марта - 20 апреля

Самостоятельно мало что сможете решить. Но в хорошем тандеме с проверенными партнерами есть шанс уверенно прорваться вперед. Генеральную уборку запланируйте на пятницу. Это сделает ваше жилье комфортным и уютным.

Телец: 21 апреля - 20 мая

Не опускайте возможности поболтать на улице, переписывайтесь в соцсетях. Заведете полезное знакомство. Записывайтесь на тренинги. Помните, никогда не поздно учиться и начинать что-то с нуля.

Близнецы: 21 мая - 21 июня

Не загромождайте свое пространство, тогда будете чувствовать себя уютно и уверенно. Изменения в личной жизни заставят заскучать. Будете чувствовать себя одинокими. Примите ситуацию такой, как она есть. Помните: все, что сейчас разрушается и ломается - к добру.

Рак: 22 июня - 22 июля

Неделя будет малоэффективной. Лучше этот период провести в отпуске. Такая пауза в рабочем процессе поможет перевести дух, проанализировать свои успехи за 1-й месяц года и наметить приоритеты на ближайшее будущее.

Лев: 23 июля - 23 августа

Ваше упрямство подведет. Отказ признавать собственную неправоту может навредить. Не обсуждайте знакомых за их спинами, не распространяет сплетни. Не критикуйте коллег. Полемика быстро перерастет в драку. Выбирая технику для дома, доверьтесь советам консультантов. Они помогут выбрать вещь, которая будет работать долго и исправно.

Дева: 24 августа - 23 сентября

Меньше активности проявляйте в социальных сетях. На вас будут нападать, а каждую мысль пытаться раскритиковать. Это надолго отобьет желание браться за дела.

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Весы: 24 сентября - 23 октября

Многое не будет получатся. Но во вторник все кардинально может измениться к лучшему. Если разговор с любимыми или родителями не складывается, попробуйте больше времени проводить с друзьями.

Скорпион: 24 октября - 22 ноября

Собственными руками можете портить все, что только можно. Это идеальное время, чтобы взять отпуск на несколько дней. Это позволит избежать убытков и неприятных дискуссий на работе.

Стрелец: 23 ноября - 21 декабря

Почувствуете, что жизнь толкает вас в правильном направлении. Изменения в экономике пойдут вам на пользу. Все, что планируете, удастся реализовать сполна. Покупки будут удачные.

Козерог: 22 декабря - 20 января

На вас ляжет роль миротворца. Будете мирить друзей и родственников. Если видите, что кто-то не может найти общего языка, попробуйте вмешаться и помочь.

Водолей: 21 января - 20 февраля

Берите с собой достаточно наличных, когда отправляетесь в магазин. Карточкой сможете рассчитаться не везде. Работа терминалов будет подводить. Хотите отдохнуть, поработайте во дворе. В выходные наведите порядок на даче или в гараже.

Рыбы: 21 февраля - 20 марта

Не идите против течения. Прислушайтесь к подсказкам судьбы. Вкладывать деньги во что-то сейчас не стоит. Заработать на этом не удастся. Не ведитесь на собственные прихоти. Кошелек полупустой.

Астролог рассказала, что непременно нужно успеть сделать в феврале.