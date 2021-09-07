Гороскоп на 8 сентября: в какие знаки невозможно не влюбиться

Трудно будет удерживать внимание. Могут возникать проблемы с памятью. Фото: pixabay.com

8 сентября - день сложных решений. Ничто не будет даваться легко. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Придется искать компромиссы и считаться с неблагоприятными обстоятельствами, - говорит астролог. - Трудно будет удерживать внимание. Могут возникать проблемы с памятью. Люди не будут слышать друг друга. Ситуация немного улучшится после обеда. На конструктивные диалоги можно рассчитывать вечером. Неожиданностей ожидать не стоит. Будьте сами источником сюрпризов. Инициативу будет вознаграждено. Козероги, Овны и Стрельцы имеют шанс встретить свою половинку. Львы, Водолеи и Тельцы будут привлекать к себе других. В вас невозможно не влюбиться. Цените каждое мгновение наедине с человеком, который вам тоже симпатичен".

Овен

Ваш бюджет будет существенно пополнен. Уровень доходов возрастет. Заключать соглашения по финансовым вопросам не следует. Их условия впоследствии будут пересматриваться.

Телец

Увеличатся расходы на поддержание здоровья. Не жалейте на это денег. Заработать весомую сумму не удастся. Сосредоточьтесь на оптимальном использовании существующих средств.

Близнецы

Воспользоваться возможностью улучшить свое материальное положение не удастся. Подождите лучшей возможности. Менять место работы не время.

Рак

Руководство будет благосклонно отнесется к вам. За качественную работу можно получить премиальные. Кредиторы могут напомнить вам о задолженности. Найдите способ погасить ее.

Лев

Выгодных финансовых предложений не будет. Воспользуйтесь вечерними часами для проведения запланированных денежных операций. Утром удача будет не на вашей стороне.

Дева

Работы будет достаточно. Но оплатят вам за нее чуть позже. На руках будет мало налички. Соотносите расходы с имеющейся суммой в кошельке. Не покупайте товаров в рассрочку.

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Весы

Финансового прихода не будет. Но средств хватит. Пройдитесь по магазинам. Вы сможете приобрести много полезных вещей за умеренные деньги.

Скорпион

Вас ждут высокие гонорары. Не скрывайте своих талантов. Смело презентуйте свою работу. Заработанные деньги тратьте прежде всего на собственные нужды.

Стрелец

Наиболее продуктивный день недели. Есть смысл поработать дольше обычного времени. Деньги будут идти в ваши руки. Приобретенное оборудование окажется надежным.

Козерог

Никаких сюрпризов не ожидается. Дела будут идти в обычном русле. Денег хватает как раз на удовлетворение основных потребностей. Контролируйте расходы.

Водолей

В вашем распоряжении достаточно денег. Старайтесь удерживать материальную стабильность. Покупайте вещи надежные и полезные. Не пора заботиться о поддержании престижа.

Рыбы

Фортуна не на вашей стороне. Не соглашайтесь на участие в сомнительных финансовых проектах. Старайтесь предвидеть возможные денежные потери. Не делайте долгов.

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