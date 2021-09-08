Гороскоп на 8 сентября: у кого начнется суперуспешный период

Усильте уход за зубами. К стоматологу идите в пятницу. Фото: pixabay.com

8 сентября ухудшается обмен веществ. Будет беспокоить урчание в животе. Не налегайте на углеводы. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Будут беспокоить боли в нижней части живота, - говорит астролог. - Причиной станет стресс. Не спешите принимать обезболивающее. Лучше хорошо отдохните. Усильте уход за зубами. К стоматологу идите в пятницу. В случае ухудшения самочувствия оставайтесь дома. Из-за высокого давления возможно головокружение. Больше силы почувствуют Тельцы, Близнецы и Стрельцы. В жизни этих знаков начнется суперсчастливый период ".

Овен

Посетите сауну. Поплавайте в прохладном бассейне. Контраст температур взбодрит и поспособствует омоложению.

Телец

Гастрономические эксперименты закончатся печально. Не изменяйте привычного рациона. Откажитесь от экзотических напитков.

Близнецы

Прогуляйтесь на свежем воздухе. Расправьте плечи. Стимулируйте полноценную вентиляцию легких. Хорошо проветривайте комнату перед сном.

Рак

При лечении фармпрепаратами помните про печень. Она уязвима в это время. Не злоупотребляйте таблетками. Проверяйте их совместимость.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Антициклон принесет в Украину тепло до +24°С

Лев

Неудачные резкие движения могут повредить суставы. Будьте осторожны во время тренировок.

Дева

Начинать протезирование зубов в этот день не следует. Процедура затянется. Работа врача может оказаться некачественной.

Весы

Избегайте длительного пребывания в толпе. Берегитесь заболевания вирусными инфекциями дыхательных путей.

Скорпион

Не отказывайте себе в полноценной половой жизни. Это природный рецепт поддержания гормонального баланса в организме.

Стрелец

Следите за осанкой. Время бороться со сколиозом. Утром делайте упражнения на укрепление мышц спины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гороскоп на 8 сентября: в какие знаки невозможно не влюбиться

Козерог

Позаботьтесь о полноценном сне. Переутомление может плохо отражаться на лице.

Водолей

Трудно будут проходить критические дни у женщин. Усилится кровотечение. Могут возникать периодические боли. Напомнят о себе воспалительные процессы органов репродуктивной системы.

Рыбы

Засиживаться допоздна за работой не следует. Утром может беспокоить головная боль. Испортится настроение.

Что ждет нас на этой неделе и к чему готовиться осенью, астролог рассказала в свежем прогнозе.