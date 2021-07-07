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четверг, 08 июля 2021 07:00

Гороскоп на 8 июля: астролог насторожила прогнозом

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Гороскоп на 8 июля: астролог насторожила прогнозом
Позвоните друзьям. Проведите вечер весело. Фото: pixabay.com

8 июля бывшие любовники могут вернуться в вашу жизнь. Не следует пытаться реставрировать отношения. Скоро вернутся и проблемы. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Менять имидж или заниматься дизайном жилого помещения не стоит, - говорит астролог. - Эксперименты с цветом и формой окажутся неудачными. Это непростой день. Выигрывает тот, кто не будет спешить с решениями и поступками. Большинство ошибок будет допущено из-за упрямства и самоуверенность. Собственные убеждения будут мешать людям объективно воспринимать реальность. Но именно в этот четверг надо больше прислушиваться и присматриваться. Доверяйте своей наблюдательности. Грустное настроение может завладеть вами. Объективных причин для этого не будет. Позвоните друзьям. Проведите вечер весело".

Овен

Интуиция может вас подвести. Не теряйте здравого смысла. Имейте запас денег на непредвиденные расходы. Поддерживайте хорошие отношения с родственниками любимых.

Телец

Вы сможете найти выход из сложной финансовой ситуации. Заручитесь поддержкой надежных партнеров. Планировать покупку авто пока рано.

Близнецы

Между вами и любимыми установятся доверительные отношения. У вас будет возможность убедиться в надежности своих партнеров.

Рак

Этот день будет беспокойным. Может накапливаться чувство усталости. Поэтому вечер проведите в одиночестве за приятным занятиям.

Лев

Хорошо будут вестись дела только после захода солнца. По возможности решайте имущественные вопросы поздно вечером. Ночная работа принесет прибыль.

Дева

Одинокие получат шанс найти свою пару. Попробуйте преодолеть врожденное влечение к свободной беззаботной жизни.

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Весы

Начисленная за работу сумма приятно вас порадует. Однако могут возникнуть проблемы с получением заработанных средств. Кризис в государстве так или иначе касается каждого.

Скорпион

Ваш бюджет существенно не пополнится. Будет ощущаться дефицит средств. Не допускайте потери из-за невнимательности. Проверяйте расчетные чеки.

Стрелец

Все реже будут случаться выгодные предложения. Не отказывайтесь от дополнительной работы. Подумайте об удачном размещении имеющегося капитала.

Козерог

Производите новую стратегию общения с окружающими. Будьте непредсказуемы в своих реакциях на их действия. Так вы сможете большего достичь.

Водолей

Вечер приготовит для вас приятные неожиданности. Освободите его для интимного общения с близкими людьми.

Рыбы

Удерживаться средний уровень достатка. Удачно пройдет завершения начатых дел. Новые проекты будут убыточными.

В течение недели с 5 по 11 июля энергии будет достаточно, но не все смогут направить ее в правильное русло. Астролог назвала знаки, которым будет везти во всем.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
08
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