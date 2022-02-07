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Гороскоп на 8 февраля: астролог предупредила, чего нельзя есть в этот день

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Гороскоп на 8 февраля: астролог предупредила, чего нельзя есть в этот день
Вы не готовы к кардинальным переменам в жизни. Поэтому не следует вести с любимыми разговор о переезде в отдельное жилье. Фото: pixabay.com

8 февраля очнитесь раньше. Встретьте рассвет этого дня. Вы почувствуете невероятный приток энергии. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Много интересного создадите собственноручно, – говорит астролог. – Изготовленные для хозяйства вещи будут служить долго. Проводите технические опыты. Узнавайте что-то новое. Занимайтесь спортом. Звезды будут способствовать храбрецам и изобретателям. Откажитесь от острых блюд. Не употребляйте перца, алкоголь, жирное мясо и бобовые, соленую рыбу. Сохраняйте ясность ума. Вы не готовы к кардинальным переменам в жизни. Поэтому не следует вести с любимыми разговор о переезде в отдельное жилье. Подождите более подходящей возможности".

Овен

Не позволяйте себе лениться. Этот день обещает хорошую прибыль. Однако на выигрыш нельзя надеяться. К вам придут только заработанные деньги.

Телец

С вопросом приобретения недвижимости следует немного подождать. Предложенные в этот день варианты будут невыгодными для вас. Не отдавайте людям в пользование свое имущество.

Близнецы

Принципиальных изменений в финансовом обеспечении не будет. Придется экономно распределять деньги. Покупать бытовую технику не время.

Рак

Не допускайте спешки во время денежных операций. Так вы можете дважды оплатить одну услугу или товар. Проверяйте чеки и сдачу.

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Лев

Имеющаяся в кармане сумма не будет обеспечивать ваши потребности. Направленные на улучшение ситуации усилия окажутся бесполезны. Подождите.

Дева

Вам придется взять на себя финансовое обеспечение близких людей. В результате деньги будут скорее расходиться. Дополнительная подработка не помешает в такой ситуации.

Весы

Выплаты задержат. Денег хватит на продукты и транспорт. Не берите товары в рассрочку. Дождитесь поступления основного заработка.

Скорпион

Улучшению материального обеспечения будет способствовать дальнейший карьерный рост. Продемонстрируйте шефу свои способности. Повышение не за горами.

Стрелец

Поступят ожидаемые деньги. Будет везти на компетентных финансовых консультантов. Удачное соотношение цены и качества покупаемых товаров приятно удивит.

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Козерог

В целом дела будут хорошо. Жаловаться на затруднения не придется. Соблюдайте закон. Не подвергайтесь штрафным санкциям.

Водолей

Никаких денежных катаклизмов не предвидится. Не рассчитывайте расходы на длительный период. Потребуется умение своевременно реагировать на изменения на рынке.

Рыбы

Увеличивается финансовый поток. Позаботьтесь о надежной сохранности денег. Пополните свои сбережения. Открывайте депозитные счета.

В течение недели с 7 по 13 февраля не сменяйте друзей. Будьте верны тем, кто с вами бок о бок еще со студенческих лет.

Автор: Gazeta.ua
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