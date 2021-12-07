Гороскоп на 8 декабря: чья жизнь изменится к лучшему

Не будьте скупыми. Потому что придется платить дважды. Фото: pixabay.com

8 декабря не стоит ходить на свидание и знакомиться с кем-нибудь в интернете. Есть высокая вероятность еще раз пережить разочарование в любви. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Не верьте упорным поклонникам, – говорит астролог. – Ничего путного из этого знакомства не получится. Зато проверенные временем чувства расцветут с новой силой. Несмелые до недавнего времени влюбленные будут проявлять настоящие рыцарские качества. Они будут способны на подвиги ради своих избранников. Планируйте будущую супружескую жизнь. Не будьте скупыми. Потому что придется платить дважды. Когда приобретаете технику для дома, выбирайте более дорогие, но надежные модели. Тогда телевизоры, посудомоечные машины и кухонные комбайны будут служить долго. Жизнь Козерогов, Водолеев, Раков и Близнецов изменится к лучшему".

Овен

Берегите собственное имущество от повреждения. Не покупайте предметы интерьера и бытовой техники.

Телец

Воспользоваться возможностью улучшить свое материальное положение не получится. Подождите лучшего случая.

Близнецы

Прибыль не оправдает ваши надежды. Выгодных финансовых предложений не будет. Но на покрытие текущих расходов средств будет хватать.

Рак

В вашем распоряжении достаточно денег. Старайтесь удерживать материальную устойчивость. Не покупайте средства связи.

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Лев

Заключать соглашения по финансовым вопросам не следует. Их условия будут впоследствии пересматриваться. Хорошей прибыли не будет. Экономьте.

Дева

Увеличатся расходы на поддержание здоровья. Не жалейте на это денег. Торговые сделки могут принести заметный ущерб.

Весы

Существенных изменений в сфере финансов не будет. Соотносите расходы с имеющейся в кошельке суммой.

Скорпион

У вас будет на руках мало налички. За некие виды услуг лучше рассчитаться бартером. Не время покупать обувь.

Стрелец

Заработанные в этот день деньги не попадут сразу в ваши руки. Отложите поход в магазин. Это будут зря потраченные деньги.

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Козерог

Руководство благосклонно отнесется к вам. За добросовестную работу получите премиальные. Купите любимым изысканный подарок.

Водолей

Используйте утро для проведения запланированных денежных операций. Позже удача будет не на вашей стороне.

Рыбы

Кредиторы могут напомнить вам о задолженности. Найдите способ погасить ее. Не покупайте товаров в рассрочку.

Астролог удивила прогноз на неделю с 6 по 12 декабря.