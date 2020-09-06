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воскресенье, 06 сентября 2020 07:00

Гороскоп на 7-13 сентября: для кого эта неделя станет решающей и победной

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Гороскоп на 7-13 сентября: для кого эта неделя станет решающей и победной
Это период глобального планирования и продумывания, а не немедленного воплощения идей в жизнь. Фото: pixabay.com

Неделя с 7 по 13 сентября будет относительно спокойной. Хорошо будет работать парикмахерам, строителям и архитекторам. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Осторожными должны быть те, кто работает у станков и за рулем, - говорит астролог. - Увеличивается количество аварий и поломок. Это период глобального планирования и продумывания, а не немедленного воплощения идей в жизнь. Неделя станет решающей и победной для тех, кто умеет ждать и взвешивает каждый свой шаг. Отложите крупные покупки и переход на новое место работы. При покупке техники прислушайтесь к консультантам. Они помогут сделать правильный выбор".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Начинать что-то новое и рисковать деньгами не время. Лучше отложить бесперспективные проекты. Заручитесь поддержкой родителей. Любимые будут пытаться улучшить отношения, но вас это сейчас мало интересует.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Вы переоцениваете свои возможности, поэтому можете серьезно ошибиться. Воздержитесь от восхваления своими достижениями. Людям вокруг будет и так нелегко. Завистливые глаза вам сейчас ни к чему.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

В голове будут роиться планы и идеи. Большинство из них очень скоро удастся реализовать. Вы динамические и полны сил. Обменивайтесь опытом, анализируйте, переписывайтесь и встречайтесь с единомышленниками.

Рак (22 июня - 22 июля)

Будете побеждать и приобретать желаемое. Будет везти на каждом шагу. Не медлите и назначайте встречи с единомышленниками на понедельник и пятницу.

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Лев (23 июля - 23 августа)

Вы становитесь все более ленивыми. Желание почивать на лаврах и собирать урожай затмит разум. Если не будете сидеть без дела, новые знакомства и виды деятельности дадут хорошие плоды.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Делайте свою жизнь более красивой. Меняйте интерьер в доме, окружите себя прекрасным. Удерживайте деньги. Заниматься вопросами купли-продажи недвижимости не стоит. Опыт родителей пригодится. Обратитесь к ним за советом.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Подведет упрямство. Будете браться за дела, в которых не имеете ни опыта, ни способностей. Хорошо взвесьте свои возможности, если не хотите стать посмешищем. Работайте над тем, в чем разбираетесь. Тогда заработки не заставят себя ждать.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Чередуйте физический труд с интеллектуальным. Сонливость помешает переделать много важных дел. Ваши предложения вдруг станут неинтересными для коллег и руководства.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Сомнения помешают уверенно двигаться вперед. Риски и шансы потерпеть поражение будут останавливать в самый ответственный момент. Сомневаться в своих талантах не стоит. Вы способны на много больше, чем представляете.

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Козерог (22 декабря - 20 января)

Неделя пройдет хорошо, если не будете слишком быстрыми. Не суетитесь и легко достигнете желаемого. Большинство заработков пойдет на нужды семьи. Не губите чеков и гарантийных талонов.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Придется выбирать. Только уверенности в своих решениях вам не будет хватать. Будете испытывать стресс из-за необходимости работать быстро и не в комфортных условиях. Начнет везти на выгодные предложения.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Из-за политической и экономической ситуации в стране начнете чувствовать себя растерянными. Не нагоняет на себя страх и тревогу. Переключитесь из глобальных проблем на собственные дела. Ваши замечания любимым будут неуместными. Умейте прощать и слушать.

В сентябре многим из нас удастся преодолеть давние депрессии и стрессы, получить новые прибыли и сменить обстановку. Астролог дала впечатляющий прогноз на месяц.

Автор: Gazeta.ua
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06
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