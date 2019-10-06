Гороскоп на 7 октября: астролог назвала знаки-счастливчики

Доверяйте своей интуиции. Не спешите с принятием важных решений. Фото: astrozodiac.net

В понедельник 7 октября удачной будет вторая половина дня. Поэтому не спешите раньше уходить с работы. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Уважайте интересы ваших подчиненных. Не путайте требовательность с дотошностью, - говорит астролог. - Умейте прощать мелкие ошибки. Доверяйте своей интуиции. Не спешите с принятием важных решений. Особенно если появилось чувство неуверенности. Причиной конфликтов между знакомыми и родственниками будут ревность и зависть. Счастливчиками на этой неделе будут чувствовать себя Скорпионы и Стрельцы, Водолеи и Рыбы".

Овен

Злые языки испортят ваше настроение. Не переживайте. Пожалейте недобрых людей. Они себе вредят не меньше, чем окружающим.

Телец

Отстаивать свои права необходимо. Но не стоит забывать о правах и интересы близких людей. Делать новую стрижку не пора. Волосы могут плохо расти.

Близнецы

Операции купли-продажи не принесут ожидаемых доходов. Дополнительных взносов потребует дом. Не оставляйте без присмотра работающих электроприборов. Вечерние недоразумение легко разрешатся утром следующего дня. Перенесите неприятный разговор.

Рак

Не открывайте новые частные предприятия. Они будут убыточными. Больше дохода принесет работа над коллективными проектами.

Лев

Некоторые из намеченных дел придется отложить из-за нехватки средств. Затерянные в этот день вещи будут потеряны навсегда. Не оставляйте сумки без присмотра.

Дева

Потребности и возможности не будут совпадать. Не гонитесь за престижными вещами. Дороже - не значит лучше. Избегайте долгов.

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Весы

Не доводите отношения с любимыми к кризисной черте. Вы можете потерять дорогого вам человека. Не драматизирует. Старайтесь мирно урегулировать проблемы.

Скорпион

Вас обойдут серьезные финансовые проблемы. Денег хватает. Однако лучше воздержаться от спонтанных покупок.

Стрелец

Финансовая ситуация меняется к лучшему. Поступления прибыли ожидайте в послеобеденную пору. Подождите с оформлением наследства.

Козерог

Будьте готовы к ряду незапланированных расходов. Сбои может давать офисная техника. Купленные в этот день компьютеры не будут работать долго. Лучшее время для личной переписки. Порадуйте дорогих вам людей теплой вестью.

Водолей

Сохраняется средний уровень заработка. Не возлагайте больших надежд на этот день. Попробуйте уменьшить расходы.

Рыбы

Используйте все возможности для укрепления своего материального положения. Пополняйте сбережения. Дружеские отношения не заменят любви. Партнерам не хватает вашего тепла и ласки. Говорите им больше приятных слов. Согрейте в своих объятиях.

С 7 по 13 октября Луна растет и удаляется от Земли. Астролог предупредила, от какой работы лучше воздержаться.