Гороскоп на 7 июля: что в этот день делать нельзя

Проводите свободное время в компании хорошо знакомых людей. Фото: pixabay.com

7 июля - лучшее время, чтобы избавиться от обременительных отношений. Они назад не вернутся. Принимайте такое решение сознательно. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Появление новых поклонников в этот день тоже не предвещает ничего хорошего, - говорит астролог. - Проводите свободное время в компании хорошо знакомых людей. Действия окружающих будут мотивированы в основном желанием самоутвердиться. Опасно подвергать сомнениям их слова. Выражено недоверие вызовет вспышку возмущения. Не стоит допускать иронических высказываний в адрес собеседников. Могут пострадать дружеские отношения. Начатые в этот день дело не будут приведены в порядок. За два дня Новолуние. Не стоит рассчитывать на высокую работоспособность".

Овен

Подождите с принятием решений об использовании своих финансов. В конце рабочего дня ситуация может кардинально измениться.

Телец

День рискованного бизнеса. Заключать финансовые сделки с новыми партнерами опасно. Не жалейте средств на поддержание своего здоровья.

Близнецы

Дела будут идти нормально. Хотя деньги будут даваться нелегко. Принимайте взвешенные решения относительно распределения имеющейся налички. Увеличиваются расходы на транспорт.

Рак

Рассчитывайте на минимальную прибыль. Срочные расходы могут поглощать весь заработок. Не идите в магазин вечером.

Лев

Потерянные вещи не вернутся к вам. Снижается эффективность работы. Соответственно уменьшатся доходы. Отнеситесь к этому по-философски.

Дева

Не принимайте приглашение на новую работу. Заработки не оправдают ожиданий. Не берите кредитов. Возникнут проблемы с их погашением.

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Весы

Вы можете недосчитаться денег в кармане. Проверяйте сдачу у кассы. Отложите покупку электроники и средств связи. Они не будут служить долго.

Скорпион

Сэкономить часть заработанного не получится. Ежедневные расходы будут поглощать всю прибыль. Воспользуйтесь финансовой поддержкой близких.

Стрелец

В вашем распоряжении ограничена сумма. Но критического дефицита средств не будет. Вообще в этот день о заработок не будет думаться. Хватит других хлопот.

Козерог

Вернитесь к рассмотрению имущественных проблем. На этот раз выход будет найден. Вовремя гасите задолженность.

Водолей

Собственный финансовый запас пригодится. Работа потребует дополнительных взносов. Вместо получения доходов придется идти на лишние расходы. Не начинайте ремонта.

Рыбы

Заработать желаемую сумму будет очень сложно. Придется мобилизовать все связи и имеющиеся в распоряжении ресурсы. В случае необходимости воспользуйтесь услугами посредников.

В течение недели с 5 по 11 июля энергии будет достаточно, но не все смогут направить ее в правильное русло. Астролог назвала знаки, которым будет везти во всем.