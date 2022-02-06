Гороскоп на 7 февраля: кому звезды обещают неожиданную прибыль

Это самый лучший день для выявления и исправления ошибок. pixabay.com

7 февраля доверять обещаниям новых знакомых не стоит. Держитесь на расстоянии от говорунов. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Это самый лучший день для выявления и исправления ошибок, – говорит астролог. – Начать капитальный ремонт или генеральную уборку следует именно в этот день. Придирчивость будет свойственна людям. Лишь некоторые останутся довольны результатами своего труда. Не повезет тому, кто подвергнется проверке руководства или налоговой. Вас будут контролировать на каждом шагу. Трудно будет договориться представителям разных поколений. Неожиданная прибыль ждет Близнецов, Козерогов и Рыб".

Овен

Средств на руках достаточно для решения домашних проблем. Купите хозтовары. Вкладывайте деньги в обустройство жилья.

Телец

Не обещайте людям материальную помощь до получения прибыли. Размер заработка может оказаться меньше ожидаемого. Вы можете не иметь нужную сумму на руках.

Близнецы

Смело выдвигайте свои предложения и творческие проекты. Их одобрение будет способствовать улучшению вашего материального положения. День удачных покупок.

Рак

Потребуются немалые усилия по удержанию положительного финансового баланса. На большие покупки средств не будет хватать.

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Лев

Надежды на приход большой суммы денег не оправдаются. Не планируйте сложные экономические комбинации. Купите велосипеды и спорттовары.

Дева

В вашем распоряжении небольшие суммы. Но не следует отказывать близким в сильной финансовой поддержке. Впоследствии они поддержат вас.

Весы

Не желательно изменять основное направление деятельности. Избавьтесь от экономически невыгодных дел. Ищите дополнительные средства экономии.

Скорпион

Неприятных неожиданностей не ожидается. Финансовые дела будут проходить в обычном режиме. Приобретение необходимых вещей планируйте на первую половину дня.

Стрелец

Вложенные в новые проекты деньги принесут хорошие доходы. Заручитесь финансовой поддержкой влиятельных людей. Не открывайте новые банковские счета.

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Козерог

Достаточно прибыльный день. Не беспокойтесь по поводу мелких финансовых проблем. Они не будут делать погоду. Только не акцентируйте внимание на них.

Водолей

Снижение уровня прибыли произойдет из-за собственной опрометчивости. Вашими идеями могут воспользоваться другие. Не раскрывайте посторонним свои финансовые планы.

Рыбы

Кошелек пополнится благодаря вашей изобретательности. Не отказывайтесь от сложных профессиональных задач. Их решение принесет дополнительную прибыль.

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