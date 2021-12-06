Гороскоп на 7 декабря: кому будет везти на каждом шагу

Используйте это время, чтобы больше заработать и продвинуться вперед по карьерной лестнице. Фото: pixabay.com

7 декабря не смотрите с грустью в прошлое. Все изменения к лучшему. Находите радость в ежедневных заботах о близких людях. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Вокруг будут бурлить настоящие шекспировские страсти, – говорит астролог. – Будут разыгрываться драматические сюжеты. Женщины будут демонстрировать своим партнерам не самые лучшие свои черты. Мужчинам желательно не злоупотреблять своей властью над близкими. Тирания не достойный способ удерживания ситуации в своих руках. Сильнее всего будут раскрываться актерские и ораторские таланты. Овнам, Ракам и Водолиям будет везти на каждом шагу. Используйте это время, чтобы больше заработать и продвинуться вперед по карьерной лестнице".

Овен

Деньги будут поступать отовсюду понемногу, а будут тратиться молниеносно. Избегайте задолженностей. Своевременно оплачивайте текущие счета.

Телец

Переговоры по финансовым вопросам будут идти вяло. Интересные предложения со стороны партнеров не будут поступать. Расходы растут.

Близнецы

Серьезных финансовых проблем не предвидится. Ваша материальная поддержка пригодится родным. Имейте денежный запас.

Рак

Удачный день. Не берите на себя дополнительные финансовые обязанности. Старайтесь стабилизировать доходы. Избегайте штрафов.

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Лев

Начинать ремонт не следует. За неимением средств он продлится долго. Некоторое время удерживается невысокий уровень заработка.

Дева

На ежедневные расходы денег будет хватать. Дополнительной прибыли не будет. Отложите покупку бытовой техники.

Весы

Дела лучше будут идти вечером. Оформляйте имущественные поручения. Решайте вопросы передачи собственности по наследству. Часть своего дохода отдайте на благотворительность.

Скорпион

Используйте возможность улучшить свое материальное положение. Будьте последовательны. Не торопитесь с принятием решений.

Стрелец

Вы можете не заметить серьезные ошибки в своих расчетах. Остерегайтесь мошенничества. Проверяйте финансовый баланс.

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Козерог

Денежные переводы будут задерживаться. Заработанные денежные средства поступят с опозданием. Придется воспользоваться сбережениями.

Водолей

Небольшие финансовые операции будут проходить успешно. Вносить значительные взносы в новые проекты не следует. Прибыль не оправдает ваши надежды.

Рыбы

Финансовый вопрос стоит остро. Выйти на желаемый уровень заработка пока не удастся. Близкие люди вас поддержат.

Астролог удивила прогнозом на неделю с 6 по 12 декабря.