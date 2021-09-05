Гороскоп на 6-12 сентября: чьи мечты начнут осуществляться

Неделя с 6 по 12 сентября порадует Овнов и Козерогов, Тельцов и Весов. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.
"В ночь на 7 сентября будет новолуние, - говорит астролог. - Во вторник не стоит что-то сажать, вести переговоры, подписывать соглашения. Потратите время. Возрастает тревожность. Свидание разочаруют. В новом партнере будет раздражать любая мелочь. Можете чувствовать себя растерянными, так как не будете знать, что делать дальше. Подсказку получите во сне. Мечты Львов и Рыб начнут осуществляться в среду. Заручитесь поддержкой влиятельных людей и уверенно двигайтесь к целям".
Овен (21 марта - 20 апреля)
Следите за вещами. Не стоит отдавать в камеры хранения чемоданы с ноутбуками и деньгами. Надоест урчание в животе. Пролечит кишечник.
Телец (21 апреля - 20 мая)
Любимые будут выявлять лучшие черты характера. Будете гордиться ими. В выходные стоит планировать замужество. Быстро начнет набираться лишний вес. Откажитесь от сладостей и алкоголя.
Близнецы (21 мая - 21 июня)
Искать кружки для детей стоит после 10 сентября. В выходные съездите на рыбалку. Любимые охотно составят вам компанию.
Рак (22 июня - 22 июля)
Попробуете искать работу за пределами Украины. Но везти будет немногим. Работники могут возвращаться обманутыми и разочарованными.
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Лев (23 июля - 23 августа)
Не ссорьтесь с соседями. Сделайте свои жилищные условия комфортными. Новый крем для суставов поможет забыть о боли в коленях.
Дева (24 августа - 23 сентября)
Пригласят на новую работу. Не хватайтесь за старое. Ищите новое место и коллектив, с которым удастся достичь большего.
Весы (24 сентября - 23 октября)
Для лучшего самочувствия пораньше ложитесь спать. Тогда голова будет работать яснее.
Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Воспринимайте начало недели как испытание. Не поручайте деньги и имущество родственникам. Присутствие родных в доме может спровоцировать бытовую аварию.
Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Будете свидетелями ссор в офисе. Лучше взять отпуск. Это время уединения и обдумывания. Не экспериментируйте с кремами для лица. Вы можете спровоцировать высыпания.
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Козерог (22 декабря - 20 января)
Неделя испытания на порядочность. Будет много шансов нечестным способом достичь цели. Не стоит портить репутацию. Во вторник удастся восстановить источник доходов, который считали потерянным.
Водолей (21 января - 20 февраля)
Исследуйте родословную. Много узнаете о прошлом семьи. Не испытывайте возможности своей печени. Уменьшите количество лекарств.
Рыбы (21 февраля - 20 марта)
Гоните от себя зависть. Радуйтесь за тех, кому сейчас все удается лучше. Скоро такое положение накроет и вас.
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