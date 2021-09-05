Гороскоп на 6-12 сентября: чьи мечты начнут осуществляться

Можете чувствовать себя растерянными, так как не будете знать, что делать дальше. Подсказку получите во сне. Фото: pixabay.com

Неделя с 6 по 12 сентября порадует Овнов и Козерогов, Тельцов и Весов. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"В ночь на 7 сентября будет новолуние, - говорит астролог. - Во вторник не стоит что-то сажать, вести переговоры, подписывать соглашения. Потратите время. Возрастает тревожность. Свидание разочаруют. В новом партнере будет раздражать любая мелочь. Можете чувствовать себя растерянными, так как не будете знать, что делать дальше. Подсказку получите во сне. Мечты Львов и Рыб начнут осуществляться в среду. Заручитесь поддержкой влиятельных людей и уверенно двигайтесь к целям".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Следите за вещами. Не стоит отдавать в камеры хранения чемоданы с ноутбуками и деньгами. Надоест урчание в животе. Пролечит кишечник.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Любимые будут выявлять лучшие черты характера. Будете гордиться ими. В выходные стоит планировать замужество. Быстро начнет набираться лишний вес. Откажитесь от сладостей и алкоголя.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Искать кружки для детей стоит после 10 сентября. В выходные съездите на рыбалку. Любимые охотно составят вам компанию.

Рак (22 июня - 22 июля)

Попробуете искать работу за пределами Украины. Но везти будет немногим. Работники могут возвращаться обманутыми и разочарованными.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцев предупредили о заморозках

Лев (23 июля - 23 августа)

Не ссорьтесь с соседями. Сделайте свои жилищные условия комфортными. Новый крем для суставов поможет забыть о боли в коленях.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Пригласят на новую работу. Не хватайтесь за старое. Ищите новое место и коллектив, с которым удастся достичь большего.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Для лучшего самочувствия пораньше ложитесь спать. Тогда голова будет работать яснее.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Воспринимайте начало недели как испытание. Не поручайте деньги и имущество родственникам. Присутствие родных в доме может спровоцировать бытовую аварию.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Будете свидетелями ссор в офисе. Лучше взять отпуск. Это время уединения и обдумывания. Не экспериментируйте с кремами для лица. Вы можете спровоцировать высыпания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Магнитные бури в сентябре накроют Украину: назвали даты

Козерог (22 декабря - 20 января)

Неделя испытания на порядочность. Будет много шансов нечестным способом достичь цели. Не стоит портить репутацию. Во вторник удастся восстановить источник доходов, который считали потерянным.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Исследуйте родословную. Много узнаете о прошлом семьи. Не испытывайте возможности своей печени. Уменьшите количество лекарств.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Гоните от себя зависть. Радуйтесь за тех, кому сейчас все удается лучше. Скоро такое положение накроет и вас.

Астролог сделала неожиданный прогноз на осень.