Гороскоп на 6-12 декабря: как привлечь в свою жизнь успех, любовь и деньги

После сезона затемнений эта неделя покажется самой результативной. Фото: pixabay.com

В течение недели с 6 по 12 декабря прислушивайтесь к своим желаниям, приступайте к делу со вдохновением. Удивитесь, как много удастся. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"После сезона затемнений эта неделя покажется самой результативной, – говорит астролог. – Настает время деловых людей. Они знают, чего хотят. Но не готовы жертвовать самым ценным – отношениями, семьей и собственными интересами. В декабре не следует делать пластические операции, начинать ремонт, изменять цвет волос. Венера становится ретроградной. Вкус будет подводить людей, творящих красивое. Легко влюбиться. Не теряйте голову из-за чувств. Чтобы привлечь в свою жизнь успех, любовь и деньги, просыпайтесь раньше, беритесь за дела, которые нельзя отложить, заручитесь поддержкой надежных друзей и коллег".

Овен (21 марта – 20 апреля)

Придется выполнять обещания, которые раздавали осенью. Не берите излишних обязанностей. Отложите покупку обуви. Выберете неудобную, но дорогую модель, которую будете редко носить.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Искать дополнительную работу лучше в субботу. В выходные заработаете дополнительную копейку и не почувствуете задержку заработной платы. Подведет длинный язык. Не хотите проблем – держите рот на замке.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Придется повиноваться обстоятельствам. Потерпите еще чуть-чуть. Не жалейте денег на здоровье. Если нужно сэкономить, отложите приобретение техники и одежды. Познакомитесь поближе с человеком, который давно нравится.

Рак (22 июня – 22 июля)

Родным не понравится, что у вас активная социальная жизнь. Захотят больше внимания. Вы же не будете тратить время на признания в любви, потому что сейчас готовы помогать всем, кто в беде.

Лев (23 июля – 23 августа)

Хватит кого-нибудь поучать. Не раздавайте советы, если об этом не просят. На интересные вакансии надеяться бесполезно. Подождите до пятницы. Тогда вы можете идти на собеседование и отправлять резюме.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Попросите о материальной поддержке родителей и любимых. Они помогут даже если оплатят часть коммунальных услуг за вас. Хорошее время для знакомства с родственниками. Вы понравитесь им.

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Весы (24 сентября – 23 октября)

Заявляйте о своих профессиональных способностях. Если предлагают повышение, соглашайтесь. Это время больших шансов и возможностей. Полагайтесь на коллективную работу. Она принесет самые высокие заработки.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Не верьте рекомендациям. Найти хорошего консультанта, врача или парикмахера пока не удастся. То, что устраивает ваших друзей, вам не понравится. Отложите покупку авто. Через неделю понравится другая модель.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Оставайтесь активными. За вами будут следовать коллеги. Используйте это для карьерного роста и чтобы разбогатеть. Закройте кредитки, отдайте долги. Наводите порядок в доме.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Захочется перемен, но помешает внутренний консерватизм. Не бойтесь будущего. Все новое – это хорошо забытое старое. Не зацикливайтесь на прошлых неудачах. Впереди период взлета и высоких заработков.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Вам везет, несмотря ни на что. Рассчитывать на поддержку от остальных не стоит. Сами вы способны сделать все качественнее. Следите за кошельком.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Эта неделя напоминает темную ночь перед рассветом. Вы привыкли быстро принимать решения, но сейчас нужно сосредоточиться и подождать. Разочаруют свидание. В вас будут влюбляться люди, безразличные вам. Не давайте лишних надежд.

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