Гороскоп на 6 января: кому стоит ждать чудо

Не пытайтесь успеть сделать как можно больше дел. Сосредоточьтесь на самом важном. Фото: astrozodiac.net

Неделя начнется живо, и планы будут строиться грандиозные. Хватит энтузиазма и вдохновения. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"6 января могут подводить техника и средства связи. Из-за этого будет расти раздражение, - говорит астролог. - Реальные темпы работы будут весьма невысокими. Зато хорошо будет работать интеллектуалам. В этот день будут найдены оригинальные творческие решения. Беритесь за решение сложных задач. Не пытайтесь успеть сделать как можно больше дел. Сосредоточьтесь на самом важном. Чудеса будут случаться в жизни Овнов, Весов и Скорпионов".

Овен

Будут поступать сомнительные финансовые предложения. Храните взвешенную позицию. Не спешите тратить деньги.

Телец

Дополнительных доходов не предвидится. Поэтому не допускайте позапланованих расходов. Сведите к минимуму финансовые операции. Купленная одежда не будет носиться.

Близнецы

В вашем кармане небольшая сумма. Есть риск приобрести дешевый хлам. Учитывайте качество покупки. Иначе придется платить дважды.

Рак

Дела будут идти хорошо. Заработки растут. Не пора покупать предметы роскоши. Приобретите простые функциональные вещи.

Лев

Не желательно заключать финансовые сделки. Новые проекты принесут убытки. Поход по магазинам отложите до конца недели.

Дева

На ваш кошелек ложится слишком большая нагрузка. Находите дополнительные способы экономии. Продавать собственное имущество не время.

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Весы

Будет наблюдаться увеличение финансового потока. Список расходов тоже растет. Не стоит покупать авто.

Скорпион

Хорошо налаженный бизнес принесет высокие доходы. Новые финансовые шаги могут быть убыточными. Не покупайте одежду и обувь.

Стрелец

Будут поступать небольшие суммы денег. Разделите ежедневные хозяйственные расходы на двоих с партнером. Не сдавайте в ремонт свои вещи. Следите за работой бытовой техники.

Козерог

Ожидаемые деньги не поступят. Ситуация будет оставаться сложной. Не бросайте незавершенных финансовых дел. Избегайте задолженностей.

Водолей

Приложите усилия для улучшения материального положения. Есть шансы пополнить свой кошелек. Надеяться на удачу не следует. Планируйте расходы заранее.

Рыбы

День неудачных финансовых решений. Сведите к минимуму денежные операции. Остерегайтесь мошенничества. Купленные вещи не будут соответствовать вашим требованиям.

С 6 по 12 января будете чувствовать себя вдохновленными и непоколебимыми, хотя обострится ситуация на востоке страны. Астролог сделала прогноз на Рождественскую неделю.