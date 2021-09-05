Гороскоп на 6 сентября: почему этот день такой особый

Проведите вечер в спокойной обстановке. Ваши желания начнут осуществляться. Фото: pixabay.com

6 сентября - день накануне новолуния. Снижайте нагрузку на организм. Не планируйте плотного графика работы. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Чаще делайте перерывы на отдых, - говорит астролог. - Удачный день для людей с практическим складом интеллекта. Не жалуйтесь на судьбу. Этот день - особенный. Используйте шанс изменить свою жизнь. Удалите из дома старый хлам. Измените стиль одежды или прическу. Создайте что-то красивое и практичное собственными руками. Через практическое самовыражения к вам придет внутреннее ощущение гармонии. Проведите вечер в спокойной обстановке. Ваши желания начнут осуществляться".

Овен

Обстоятельства будут складываться в вашу пользу. Даже при наличии небольшой суммы в кармане вы сможете приобрести все необходимое. Купите себе полезную симпатичную безделушку.

Телец

Вы получите только часть ожидаемой прибыли. Не вступайте в споры. С задержкой поступит вся сумма. Имейте под рукой деньги для осуществления срочного ремонта.

Близнецы

Из-за собственной неосмотрительности можно потерять немалые деньги. Не позволяйте себя обмануть. Доверие в финансовых вопросах не уместно.

Рак

Деньги будут поступать небольшими суммами. Оплатить все текущие счета сразу не удастся. Решайте финансовые проблемы поэтапно.

Лев

Достичь достаточного уровня обеспечения будет трудно. Заработанные деньги не попадут в ваши руки в полном объеме. Придется отказаться от некоторых расходов.

Дева

Расходы будут превышать заработки. Дополнительных финансовых взносов потребуют дети. Поищите новые средства экономии.

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Весы

Афишировать свои дальнейшие финансовые планы не стоит. Не спугните удачу. Выбирайте по возможности безналичную форму расчета за предоставленные услуги.

Скорпион

Заработок будет оставаться стабильно невысоким. Не сдавайте в ремонт свои вещи. Они надолго задержатся в сервисном центре.

Стрелец

Проблем с финансовым обеспечением жизни не будет. Не покупайте секонд-хенд. Особенно если речь идет об авто или бытовой технике. Это будут зря потраченные деньги.

Козерог

Ожидаемые доходы поступят вовремя. Нельзя проявлять жадность. Легко расставайтесь со старыми вещами. Предоставьте материальную поддержку старшим родственникам.

Водолей

Проведите ревизию своей бухгалтерии. Утром ожидайте поступления перспективных финансовых предложений. Вечером сведите расходы к минимуму. Потому что выбросите на ветер большую сумму.

Рыбы

Будьте порядочными в отношениях с финансовыми партнерами и клиентами. Не питает чрезмерных меркантильных интересов. Ситуация может обернуться против вас.

Неделя с 6 по 12 сентября порадует Овнов и Козерогов, Тельцов и Весов.