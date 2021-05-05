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четверг, 06 мая 2021 07:00

Гороскоп на 6 мая: чего в этот день делать нельзя

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Гороскоп на 6 мая: чего в этот день делать нельзя
В этот день нельзя работать в земле, сеять и сажать. Откажитесь от уборки, отложите стирку и шитье. Фото: pixabay.com

6 мая будьте осторожны с обещаниями. Позже придется краснеть за неспособности соблюсти их. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Не отправляйтесь в этот день на поиски счастья или заработка вдали от дома, - говорит астрологиня. - Эта путешествие не будет удачным. Не слишком хвастайтесь собственными успехами. Вы можете навлечь на себя ряд неудач. Умейте отличить настоящие человеческие качества от показного славословие. Тогда не придется познать досадного разочарования в людях. В четверг украинцы отмечают Навскую Пасху. Вспоминают умерших родственников и друзей. В этот день нельзя работать в земле, сеять и сажать. Откажитесь от уборки, отложите стирку и шитье".

Овен

Сделать значительный шаг для улучшения своего материального положения вы пока не сможете.

Телец

Существенных изменений к лучшему не предвидится. Ваша экономика будет нуждаться в поддержке. Не пользуйтесь кредитными карточками.

Близнецы

За нехватки средств вам не удастся осуществить все необходимые выплаты. Заработанного хватает лишь на покрытие текущих расходов. Экономьте.

Рак

Вовремя оплачивайте счета. Старайтесь не накапливать задолженностей. Дополнительных расходов потребуют родные.

Лев

Не участвуйте в коллективных финансовых проектах. Сосредоточьте внимание на одном направлении финансовой деятельности.

Дева

Важнейшие финансовые дела перенесите на вечернее время. Не играйте в азартные игры. Выигрыша не будет. Отложите покупку бытовой техники.

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Весы

Будет ощущаться нехватка средств. Не позволяйте себя обмануть. Проверяйте расчетные чеки. Отстаивайте свои материальные интересы.

Скорпион

День значительных материальных потерь. Не рискуйте собственными деньгами. Не давайте посторонним права распоряжаться вашей собственностью.

Стрелец

Вас ждет финансовый успех. Воспользуйтесь возможностью улучшить свое материальное положение. Не гонитесь за сверхприбылями.

Козерог

Не планируйте на этот день переговоров по финансовым вопросам. Результаты встречи не удовлетворят. Осуществляйте только необходимые покупки.

Водолей

Хороших финансовых предложений не будет. Подождите со строительством или ремонтом. Работы затянутся и будут стоить дорого.

Рыбы

Деньги не будут переводиться в вашем кармане. Однако на проведение крупных финансовых операций их будет не хватать. Пополните свои сбережения.

Астрологиня удивила гороскопом на май. Узнайте первыми, чьи мечты наконец осуществятся.

Автор: Gazeta.ua
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