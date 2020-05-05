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среда, 06 мая 2020 07:00

Гороскоп на 6 мая: чего нельзя делать в этот день

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Гороскоп на 6 мая: чего нельзя делать в этот день
Не стоит закладывать фундамент будущего дома, а также вкладывать деньги в недвижимость. Фото: pixabay.com

6 мая не стоит давать искренних обещаний. Меньше говорите, больше работайте. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Слова будут мало кого вдохновлять, - говорит астролог. - Люди будут больше доверять результату работы. Не стоит закладывать фундамент будущего дома, а также вкладывать деньги в недвижимость. Скоро пожалеете об этом. Ухудшается самочувствие. Трудно будет сосредоточиться на работе. Вы можете попасть в любовный треугольник. Не следует заигрывать с двумя партнерами одновременно. Добром это не закончится".

Овен

Более прибыльной будет вторая половина дня. Задержитесь на работе. Могут возникать проблемы с осуществлением денежных переводов.

Телец

Покупку техники отложите до выходных. Материальное положение не изменится. Это день примирения с оппонентами. Не поминайте собеседнику его прежних ошибок.

Близнецы

День полезных расходов. Вкладывайте средства в поддержание собственного имиджа. Не отказывайтесь от командировок. Ощущение единства с любимыми будет сохраняться. Подкрепите духовную близость заботой о них.

Рак

Ваш счет не пополнится. Однако на все необходимое имеющегося капитала хватит. Пустые разговоры и обещания начнут утомлять вас. Отказывайтесь от тягостного общения.

Лев

Придется делать выбор между приобретением необходимого и желаемого. Близкие люди могут предложить вам свою материальную поддержку. Умейте вовремя смолчать в ответ на претензии любимых.

Дева

Не стоит покупать авто. Сданы в ремонт вещи не скоро вернутся к вам. Любимые захотят ярких впечатлений и веселых развлечений. Вы не будете иметь соответствующего настроения.

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Весы

Ожидаемые средства поступят вовремя. Хозяйничайте экономно. Не стоит пользоваться кредитными карточками. Не вызывает ревность у возлюбленных.

Скорпион

Посвящайте любимым стихи. Пригласите их на природу. Наблюдайте вместе закат. Вашим отношениям это пойдет на пользу.

Стрелец

Заработать весомую сумму будет непросто. Наступил период оттока средств. Не допускайте хаотических расходов. Контролируйте себя во время разговора с любимыми. Не критикуйте и не осуждайте. Почувствуете себя счастливыми.

Козерог

Цените постоянных проверенных партнеров по бизнесу. Не начинайте отношений с неровными по статусу партнерами. Вскоре пожалеете об этом.

Водолей

В вашем распоряжении ограничена сумма. Но ею тоже можно выгодно воспользоваться. Для расчетов за предоставленные услуги используйте бартер.

Рыбы

Будьте внимательны при осуществлении расчетов. Из-за невнимательности можете оплатить дважды за товар. Не стоит покупать уцененные товары. Это будут выброшенные деньги.

Неделя с 4 по 10 мая запомнится испытаниями и проверкой отношений на верность. Астролог рассказала, на какие изменения стоит ожидать.

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