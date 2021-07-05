Гороскоп на 6 июля: какие дела этого дня будут прибегать лучше всего

 
Ексклюзивы
1/5
В аварии погиб 11-летний парень. Он был за рулем: кто ответит
В аварии погиб 11-летний парень. Он был за рулем: кто ответит
Просмотров: 441
Огромные самолеты и счастливые пассажиры - волшебные фото из аэропорта "Киев"
Огромные самолеты и счастливые пассажиры - волшебные фото из аэропорта "Киев"
Просмотров: 1638
Конституционный суд рассмотрит обращение относительно языкового закона
Конституционный суд рассмотрит обращение относительно языкового закона
Просмотров: 270
Украинский флаг над Госдумой, языковой скандал с Довбиком и блохи в море - неделя в цитатах от Gazeta.ua
Украинский флаг над Госдумой, языковой скандал с Довбиком и блохи в море - неделя в цитатах от Gazeta.ua
Просмотров: 702
"Напьемся с горя" - как в Киеве "зажигала" фан-зона на игре Украина-Англия
"Напьемся с горя" - как в Киеве "зажигала" фан-зона на игре Украина-Англия
1 Просмотров: 1359
Древнии традиции и цыплятня. Как создают старинную вышивку - волшебные фото
Древнии традиции и цыплятня. Как создают старинную вышивку - волшебные фото
Просмотров: 1962
Скандал в Раде и разговор с футболистами: чем Зеленский занимался на неделе
Скандал в Раде и разговор с футболистами: чем Зеленский занимался на неделе
Просмотров: 972
Порошенко с топором, Аваков с игрушечным кораблем, Саакашвили с вином – как политики завершают июнь
Порошенко с топором, Аваков с игрушечным кораблем, Саакашвили с вином – как политики завершают июнь
1 Просмотров: 3618
"Как напьются - прячься, кто может. Забор ломают, буянят" - как живет село возле гигантской свалки
"Как напьются - прячься, кто может. Забор ломают, буянят" - как живет село возле гигантской свалки
Просмотров: 5841
Когда теряем независимость, становимся заложниками чужих режимов — Жадан
Когда теряем независимость, становимся заложниками чужих режимов — Жадан
17 Просмотров: 450
Фото
Все фото
25
11
9
8
10
Морпехи показали &quot;Гвоздики&quot; и &quot;Грады&quot; всем желающим – дети в восторге: фото
Морпехи показали "Гвоздики" и "Грады" всем желающим – дети в восторге: фото
День Ангела 5 июля - как назвать ребенка, чтобы у него была счастливая судьба
День Ангела 5 июля - как назвать ребенка, чтобы у него была счастливая судьба
&quot;Напьемся с горя&quot; - как в Киеве &quot;зажигала&quot; фан-зона на игре Украина-Англия
"Напьемся с горя" - как в Киеве "зажигала" фан-зона на игре Украина-Англия
Служить и защищать - сегодня День Национальной полиции
Служить и защищать - сегодня День Национальной полиции
День Ангела 4 июля - как душевно поздравить именинников
День Ангела 4 июля - как душевно поздравить именинников
Видео
Все видео
"Страшно и красиво" - украинский курорт накрыло "воздушное цунами"
"Страшно и красиво" - украинский курорт накрыло "воздушное цунами"
Киевлянка родила уникальную тройню
Киевлянка родила уникальную тройню
Водоросли и медузы, которые невероятно жалят - блогер разочарован популярным украинским курортом у Черного моря
Водоросли и медузы, которые невероятно жалят - блогер разочарован популярным украинским курортом у Черного моря
Магазину Puma оставили "послание" - из-за скандального сотрудничества с Дорном
Магазину Puma оставили "послание" - из-за скандального сотрудничества с Дорном
Огромное дерево разбило людям балконы и окна
Огромное дерево разбило людям балконы и окна
Интервью
1/5
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
1 Просмотров: 2241
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (PR)
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (PR)
1 Просмотров: 189
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Просмотров: 1071
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3 Просмотров: 2430
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Просмотров: 819
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
04 июля 2021
Просмотров: 675
Переплатив
– Скоро в половини львів'ян замість краєвидів із вікна виднітимуться новобудови, – каже Павло. У місті щороку зводять майже сотню ...
вторник, 06 июля 2021 07:00

Гороскоп на 6 июля: какие дела этого дня будут прибегать лучше всего

  Комментировать
Гороскоп на 6 июля: какие дела этого дня будут прибегать лучше всего
В этот день хорошо будет удаваться ремонт сантехники и кровли, утеплительные работы и торговля. Фото: pixabay.com

6 июля подвергаться печальном настроения не следует. Даже если возникли недоразумения между вами и любимыми. Не теряйте вдохновения. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Наступает день мира, согласия и всепрощения, - говорит астролог. - Простите своим обидчикам. Трудно будет представителям старшего поколения договориться с молодыми коллегами. Молодые просто не будут воспринимать советов опытных. А зря. Ученым не стоит бояться выдвигать смелые гипотезы. Звезды будут способствовать открытиям и изобретениям. В этот день хорошо будет удаваться ремонт сантехники и кровли, утеплительные работы и торговля".

Овен

Поступления прибыли ожидается вечером. Поход по магазинам лучше планировать на обед. Добрый день для приобретения бытовой техники.

Телец

На везение в финансовых вопросах рассчитывать не стоит. Старайтесь не допускать переплаты за товары и услуги.

Близнецы

Не гонитесь за сверхприбылями. Размер дополнительного заработка будет впечатляюще малым. Позаботьтесь о создании уюта в своем доме.

Рак

Ограничена сумма на руках не позволит свободно планировать расходы. Обходитесь тем, что имеете. Ищите возможности более экономного ведения хозяйства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гороскоп на неделю: назвали 3 знака, на которых ждут слава и деньги

Лев

Дела будут идти неплохо. Следовательно, не стоит проявлять скупость. Порадуйте себя и родных обновками. Большие расходы разделите с близкими.

Дева

Воспользоваться наличными для удовлетворения собственных потребностей не получится. Не жалейте об этом. Помогите нуждающимся от всего сердца.

Весы

День мелких потерь. Кошелек не сильно пострадает. Испортится настроение. Неотложные финансовые операции выполните утром. Вечером не желательно решать имущественные вопросы.

Скорпион

Новые финансовые предложения берите для дальнейшего рассмотрения. Подождите с принятием решений. Не укладывайте соглашений. Партнерымогут изменят условия сотрудничества.

Стрелец

Средств хватает на необходимое. Еще немножко оставаться. Финансовая ситуация постепенно налаживается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как приготовить популярный тертый пирог: рецепт от Глинской

Козерог

На рынок или в магазин не берите с собой всю наличку. Противостоять соблазну купить больше вкусного будет трудно. Вам удастся найти в магазинах необходимые вещи.

Водолей

Вы взяли на себя слишком много финансовых обязательств. Выполнять их уже почти не под силу. Рост доходов пока не ожидается. Пересмотрите свою экономическую политику.

Рыбы

Поступление денег задержится. Может ощущаться финансовый дефицит. Не лишним будет умение экономить.

Астролог заинтриговала прогнозом на середину лета.

Автор: Gazeta.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Гороскоп на 6 июля: какие дела этого дня будут прибегать лучше всего». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
июля

Как Испания разгромила Италию в финале Евро

Самое читаемое
Астролог назвала 4 знака, которые будет преследовать успех
Астролог назвала 4 знака, которые будет преследовать успех
 Просмотров: 38451
Купальник-бикини представила танцовщица, которая была готова выйти голой
Купальник-бикини представила танцовщица, которая была готова выйти голой
5
 Просмотров: 16389
Гороскоп на неделю: назвали 3 знака, на которых ждут слава и деньги
Гороскоп на неделю: назвали 3 знака, на которых ждут слава и деньги
 Просмотров: 11043
Крым снова ушел под воду. Началось нашествие комаров
Крым снова ушел под воду. Началось нашествие комаров
4
 Просмотров: 9018
Фанаты в восторге: известная легкоатлетка ушла в порно
Фанаты в восторге: известная легкоатлетка ушла в порно
10
 Просмотров: 8100
Общество
Страну накроют дожди с грозами: где будет лить больше всего
Страну накроют дожди с грозами: где будет лить больше всего Просмотров: 81
"Страшно и красиво" - украинский курорт накрыло "воздушное цунами"
"Страшно и красиво" - украинский курорт накрыло "воздушное цунами"
 Просмотров: 63
Приметы 6 июля - накануне Ивана Купала гадают и готовятся к поиску магического цветка
Приметы 6 июля - накануне Ивана Купала гадают и готовятся к поиску магического цветка Просмотров: 117
Астролог назвали 2 знака, которым крупно повезет
Астролог назвали 2 знака, которым крупно повезет
 Просмотров: 351
Церковный праздник 6 июля. Кому молиться, чтобы вылечить болезни
Церковный праздник 6 июля. Кому молиться, чтобы вылечить болезни Просмотров: 612
Больше всего комментируют
9
Американские катера и собственный корвет: Зеленский анонсировал новое вооружения ВМС
6
"Проиграть - не стыдно. Стыдно проиграть вот так": реакция соцсетей на вылет сборной Украины с Евро
2
"Не мова, а блевота какая-то", - преподаватель института опозорился заявлением про украинский язык
1
"Напьемся с горя" - как в Киеве "зажигала" фан-зона на игре Украина-Англия
1
Мы проиграли безвольно – Заваров
Голосов: 56637
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть