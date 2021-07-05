Гороскоп на 6 июля: какие дела этого дня будут прибегать лучше всего

В этот день хорошо будет удаваться ремонт сантехники и кровли, утеплительные работы и торговля. Фото: pixabay.com

6 июля подвергаться печальном настроения не следует. Даже если возникли недоразумения между вами и любимыми. Не теряйте вдохновения. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Наступает день мира, согласия и всепрощения, - говорит астролог. - Простите своим обидчикам. Трудно будет представителям старшего поколения договориться с молодыми коллегами. Молодые просто не будут воспринимать советов опытных. А зря. Ученым не стоит бояться выдвигать смелые гипотезы. Звезды будут способствовать открытиям и изобретениям. В этот день хорошо будет удаваться ремонт сантехники и кровли, утеплительные работы и торговля".

Овен

Поступления прибыли ожидается вечером. Поход по магазинам лучше планировать на обед. Добрый день для приобретения бытовой техники.

Телец

На везение в финансовых вопросах рассчитывать не стоит. Старайтесь не допускать переплаты за товары и услуги.

Близнецы

Не гонитесь за сверхприбылями. Размер дополнительного заработка будет впечатляюще малым. Позаботьтесь о создании уюта в своем доме.

Рак

Ограничена сумма на руках не позволит свободно планировать расходы. Обходитесь тем, что имеете. Ищите возможности более экономного ведения хозяйства.

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Лев

Дела будут идти неплохо. Следовательно, не стоит проявлять скупость. Порадуйте себя и родных обновками. Большие расходы разделите с близкими.

Дева

Воспользоваться наличными для удовлетворения собственных потребностей не получится. Не жалейте об этом. Помогите нуждающимся от всего сердца.

Весы

День мелких потерь. Кошелек не сильно пострадает. Испортится настроение. Неотложные финансовые операции выполните утром. Вечером не желательно решать имущественные вопросы.

Скорпион

Новые финансовые предложения берите для дальнейшего рассмотрения. Подождите с принятием решений. Не укладывайте соглашений. Партнерымогут изменят условия сотрудничества.

Стрелец

Средств хватает на необходимое. Еще немножко оставаться. Финансовая ситуация постепенно налаживается.

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Козерог

На рынок или в магазин не берите с собой всю наличку. Противостоять соблазну купить больше вкусного будет трудно. Вам удастся найти в магазинах необходимые вещи.

Водолей

Вы взяли на себя слишком много финансовых обязательств. Выполнять их уже почти не под силу. Рост доходов пока не ожидается. Пересмотрите свою экономическую политику.

Рыбы

Поступление денег задержится. Может ощущаться финансовый дефицит. Не лишним будет умение экономить.

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