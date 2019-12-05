Гороскоп на 6 декабря: каких неожиданностей ждать в последний рабочий день

Не сидите в ожидании чуда. Само по себе придет только разрушения. Фото: astrozodiac.net

6 декабря у людей проснется инстинкт завоевателя. Обострится конкурентная борьба. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Слабые и пассивные будут вынуждены отступить и потерять то, что получили нелегким трудом, - говорит астролог. – Будет наблюдаться вспышка творческого вдохновения. Используйте его для преодоления сложных ситуаций. День потребует вашей активности. Не сидите в ожидании чуда. Само по себе придет только разрушения. Храните оптимистичный настрой. Он поможет вам оставаться на высоте. Последний рабочий день порадует хорошими новостями от детей и внуков. Радуйтесь их успехам".

Овен

Не покупайте лотерейных билетов. Выигрыша не будет. Материальные споры будут решаться не в вашу пользу. Подождите. Судьба даст вам шанс еще раз наладить отношения с избранниками. На этот раз старайтесь не ошибиться, потому что потеряете дорогого человека.

Телец

Обстоятельства могут заставить вас нервничать. Сумейте быстро сориентироваться в изменениях в экономической ситуации. Продумайте план преодоления трудностей.

Близнецы

Вы заработаете немалую сумму. Но получите прибыль позже. Не переживайте по поводу ограничений в финансах. Работайте на перспективу.

Рак

Воспользуйтесь возможностью существенно пополнить свой кошелек. Вам будет везти. Покупки будут удачными.

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Лев

Не забудьте утром выключить краны и электричество. Есть высокая вероятность понести материальные потери из-за неосмотрительности. Не увлекайтесь общением с незнакомцами. Это приключение принесет вам проблемы.

Дева

Остерегайтесь конфликтов с начальством. Пострадает ваш кошелек. Помогайте другим преодолеть финансовые затруднения.

Весы

Облака понемногу начнут рассеиваться над вашим домом. Сумейте извиниться перед родными за свою несдержанность. Не надо нанимать рабочих. Это будут выброшенные на ветер деньги.

Скорпион

Основные события дня будут сосредоточены вокруг детей. Проведите с ними больше времени. Вы получите настоящее удовольствие.

Стрелец

Фантазия может завести вас далеко. Не путайте ее с реальностью. Так вы можете попасть в неловкое положение.

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Козерог

Перенесите наиболее важные финансовые операции на следующую неделю. Отложите покупку авто. Особенно если у него уже был хозяин.

Водолей

На вас свалиться много работы. Но и финансовый выигрыш будет хороший. Не позволяйте себе лениться.

Рыбы

Финансовые проблемы будут решаться в рабочем порядке. Ожидаемые деньги будут поступать вовремя. Можно рассчитывать и на премиальные. Супружеская жизнь не может строиться по правилам и инструкциям. Научитесь спокойно воспринимать отличную от своей точку зрения.

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