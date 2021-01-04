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вторник, 05 января 2021 07:00

Гороскоп на 5 января: астролог назвала знаки, которым будет везти больше всего

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Гороскоп на 5 января: астролог назвала знаки, которым будет везти больше всего
Улыбнитесь первым лучам солнца. День в конце концов сложится удачно. Фото: pixabay.com

5 января будет хотеться покоя и отдыха. В ночь на вторник пожилых людей будет беспокоить бессонница. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Через тревожные сны пробуждения будет тяжелым, - говорит астрологиня. - Настроение уже утром испортится. Не расстраивайтесь. Вещих сновидений в этот день не будет. Улыбнитесь первым лучам солнца. День в конце концов сложится удачно. Больше всего повезет Стрельцам и Рыбам. В ваших кошельках становится больше денег. Вы можете позволить себе внеплановые расходы. Не нарушайте авторских прав. Не пользуйте чужими вещами. Ваш кошелек может пострадать из-за этого. Не будет везти и в азартных играх".

Овен

Несдержанный язык может навредить вам. Меньше говорите. Будьте внимательны и терпеливы. Прислушайтесь к советам старших.

Телец

Возможны изменения условий финансирования вашей работы. Не принимайте пока решений по дальнейшей деятельности. Наблюдайте. Анализируйте.

Близнецы

Вы не будете видеть своей выгоды, поэтому не доверять новым финансовым предложениям. Рисковать действительно не следует. Выигрыша не будет.

Рак

Небольшие прибыли существенно не отразятся на вашей экономике. Денег не хватает на обеспечение привычного уровня жизни.

Лев

Введите любимых в круг своих интересов. Тогда ваша социальная активность не будет мешать личной жизни.

Дева

Не нарушайте договоренностей. Вы можете спровоцировать осложнения финансовых отношений с партнерами. Вскоре это отразится на вашем собственном кошельке.

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Весы

Придется воспользоваться своими сбережениями. Денег в кармане мало. Крупные покупки делать не время.

Скорпион

Атмосфера вокруг вас становится спокойнее. Не стоит по инерции продолжать воевать с миром. Хорошее настроение поможет вам найти общий язык с людьми.

Стрелец

Ожидается очередное пополнение вашего бюджета. Содержатся стабильные доходы. Но увеличивается и отток средств. Не сдерживайте его. Помогайте нуждающимся в беде.

Козерог

Резко увеличивается количество текущих расходов. Родные потребуют материальной поддержки. Не оставляйте кошелька без присмотра. Остерегайтесь воров.

Водолей

Присылайте теплые весточки любимым. Поддержите переписку с интересным человеком. Впоследствии роман в письмах может перерасти в нечто более серьезное.

Рыбы

Жесткая конкуренция заставит вас идти на дополнительные расходы. Думайте не о повышении прибыли, а о его сохранении.

Астрологиня рассказала, какие чудеса будут случаться в Рождественскую ночь.

Автор: Gazeta.ua
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05
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