Гороскоп на 5 сентября: что нужно успеть сделать в первые выходные осени

Внутренняя тревога вызовет бессонницу. Хорошо проветривайте спальню перед сном. Фото: pixabay.com

5 сентября не экономьте на своем желудке. Недоедание может спровоцировать изжогу и язву. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Внимания потребует эндокринная система, - говорит астролог. - Пройдите дополнительное обследование. Напомнят о себе бронхо-легочными заболеваниями. Внутренняя тревога вызовет бессонницу. Хорошо проветривайте спальню перед сном. Будете чувствовать слабость. Поддержите организм дополнительной порцией витаминов. В первые выходные осени встретьтесь с теми, кто вам по-настоящему дорог и родной. Позвоните старым друзьям, посетите пожилых родственников. В этот день нельзя занимать деньги, покупать смартфоны. Стоит осматривать недвижимость, если планируете купить квартиру или дом осенью".

Овен

Организм будет нуждаться минеральной поддержки. Обогатите свой ежедневный рацион. Пропейте курс витаминов и минералов.

Телец

Повышается опасность возникновения судороги. Помните об этом во время занятий в бассейне. Нельзя делать операций на сосудах.

Близнецы

Из-за пребывания в стрессовой ситуации возможны спазмы голосовых связок. Старайтесь говорить тихо в течение дня. Пейте теплые напитки.

Рак

Способствует нормализации обмена веществ. Ограничьте употребление животных жиров. Следите за своевременным опорожнением организма.

Лев

В целом будет преобладать хорошее самочувствие. Больше времени проводите на свежем воздухе. Не засиживайтесь в душном помещении.

Дева

Будет беспокоить зубная боль. Выберите консервативные методы лечения. Удаление и пломбирования зубов пройдет неудачно.

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Весы

Берегите руки от травм. Ухудшается кровоснабжение конечностей. Начните день с активной гимнастики. Примите теплую ванну перед сном.

Скорпион

Трудно будет удерживать эмоциональное равновесие. Не пейте тонизирующих напитков. Откажитесь от сверхурочной работы.

Стрелец

Из-за неудобных резкие движения возможные защемление нервных окончаний между дисками позвоночника. Ухудшится состояние больных радикулитом. Бодрствуйте.

Козерог

Вас будут раздражать малейшие внешние раздражители. Попейте успокоительное. Не лишайте себя полноценного отдыха.

Водолей

Предоставьте мышцам возможность хорошо поработать. Избегайте появлению застойных явлений. Хорошее время для начала оздоровительного массажа.

Рыбы

Отложите начало физиотерапевтических процедур до следующей недели. Дайте организму отдохнуть от лекарств. В случае необходимости обратитесь за советом к народной медицине.

Астролог удивила прогнозом на первую неделю осени.