Гороскоп на 5 сентября: что нужно успеть сделать в первые выходные осени

 
Ексклюзивы
1/5
"К высшему образованию появилось недоверие после массового появления новых вузов" - Гундорова
"К высшему образованию появилось недоверие после массового появления новых вузов" - Гундорова
Просмотров: 297
Зеленский с Ермаком бегал по Вашингтону, а первая леди засветилась на обложке глянца – неделя президентской четы в фото
Зеленский с Ермаком бегал по Вашингтону, а первая леди засветилась на обложке глянца – неделя президентской четы в фото
Просмотров: 3024
Аваков с вином, Смелянский на море, Разумков в зоне ООС – как политики готовятся к старту сезона
Аваков с вином, Смелянский на море, Разумков в зоне ООС – как политики готовятся к старту сезона
Просмотров: 1809
"Происходит профанация науки – бытует мнение, что ею может заниматься любой" - Гундорова
"Происходит профанация науки – бытует мнение, что ею может заниматься любой" - Гундорова
Просмотров: 306
"Надела все лучшее сразу. И косметики не пожалела": как в Муховцах смотрели современное украинское кино
"Надела все лучшее сразу. И косметики не пожалела": как в Муховцах смотрели современное украинское кино
Просмотров: 1557
Русь не готовы воспринимать, как предшественницу Украины - историк
Русь не готовы воспринимать, как предшественницу Украины - историк
Просмотров: 8847
Дикие оливки и запеченный скат - как отдыхают на самом большом необитаемом острове Украины
Дикие оливки и запеченный скат - как отдыхают на самом большом необитаемом острове Украины
Просмотров: 2952
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
Просмотров: 684
"Не верю, что в нем нет Путина" - Зисельс о российском проекте "Бабий Яр"
"Не верю, что в нем нет Путина" - Зисельс о российском проекте "Бабий Яр"
Просмотров: 261
Бессмертный дал неутешительный прогноз действующей власти
Бессмертный дал неутешительный прогноз действующей власти
2 Просмотров: 1395
Фото
Все фото
5
3
5
10
9
День Ангела 5 сентября. Как душевно поздравить именинников
День Ангела 5 сентября. Как душевно поздравить именинников
Все еще на ходу: в сарае нашли немецкий автомобиль времен Второй мировой войны
Все еще на ходу: в сарае нашли немецкий автомобиль времен Второй мировой войны
День ангела 3 сентября празднует владелец смелого имени
День ангела 3 сентября празднует владелец смелого имени
Протестующие танцуют, спасатели ликвидируют последствия непогоды: подборка фотографий за четверг
Протестующие танцуют, спасатели ликвидируют последствия непогоды: подборка фотографий за четверг
Киевская фирма штамповала рекламу для террористов ЛДНР
Киевская фирма штамповала рекламу для террористов ЛДНР
Видео
Все видео
Украина получит мощные ракетные комплексы
Украина получит мощные ракетные комплексы
Российские силовики похитили заместителя председателя Меджлиса
Российские силовики похитили заместителя председателя Меджлиса
Украинские спецназовцы показали уникальные кадры операции в Кабуле
Украинские спецназовцы показали уникальные кадры операции в Кабуле
Ругалась по-русски: местная жительница набросилась на мэра Черновцов
Ругалась по-русски: местная жительница набросилась на мэра Черновцов
Город затопило за считанные минуты: на Харьков обрушился мощный ливень
Город затопило за считанные минуты: на Харьков обрушился мощный ливень
Интервью
1/5
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
Просмотров: 684
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
3 Просмотров: 1071
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Просмотров: 405
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Просмотров: 1008
"С депутатами работал нахрапом. Просто брал и ломал" - Александр Турчинов
"С депутатами работал нахрапом. Просто брал и ломал" - Александр Турчинов
Просмотров: 2025
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
03 сентября 2021
Просмотров: 297
Ніхто в Європі
У понеділок, вівторок і середу ми будуємо хату: виводимо стіни, ставимо перегородки, мостимо підлогу, врізаємо вікна і двері. У четвер приходить ...
воскресенье, 05 сентября 2021 07:00

Гороскоп на 5 сентября: что нужно успеть сделать в первые выходные осени

  Комментировать
Гороскоп на 5 сентября: что нужно успеть сделать в первые выходные осени
Внутренняя тревога вызовет бессонницу. Хорошо проветривайте спальню перед сном. Фото: pixabay.com

5 сентября не экономьте на своем желудке. Недоедание может спровоцировать изжогу и язву. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Внимания потребует эндокринная система, - говорит астролог. - Пройдите дополнительное обследование. Напомнят о себе бронхо-легочными заболеваниями. Внутренняя тревога вызовет бессонницу. Хорошо проветривайте спальню перед сном. Будете чувствовать слабость. Поддержите организм дополнительной порцией витаминов. В первые выходные осени встретьтесь с теми, кто вам по-настоящему дорог и родной. Позвоните старым друзьям, посетите пожилых родственников. В этот день нельзя занимать деньги, покупать смартфоны. Стоит осматривать недвижимость, если планируете купить квартиру или дом осенью".

Овен

Организм будет нуждаться минеральной поддержки. Обогатите свой ежедневный рацион. Пропейте курс витаминов и минералов.

Телец

Повышается опасность возникновения судороги. Помните об этом во время занятий в бассейне. Нельзя делать операций на сосудах.

Близнецы

Из-за пребывания в стрессовой ситуации возможны спазмы голосовых связок. Старайтесь говорить тихо в течение дня. Пейте теплые напитки.

Рак

Способствует нормализации обмена веществ. Ограничьте употребление животных жиров. Следите за своевременным опорожнением организма.

Лев

В целом будет преобладать хорошее самочувствие. Больше времени проводите на свежем воздухе. Не засиживайтесь в душном помещении.

Дева

Будет беспокоить зубная боль. Выберите консервативные методы лечения. Удаление и пломбирования зубов пройдет неудачно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гороскоп на 4-5 сентября: каким знакам будет больше везти в выходные

Весы

Берегите руки от травм. Ухудшается кровоснабжение конечностей. Начните день с активной гимнастики. Примите теплую ванну перед сном.

Скорпион

Трудно будет удерживать эмоциональное равновесие. Не пейте тонизирующих напитков. Откажитесь от сверхурочной работы.

Стрелец

Из-за неудобных резкие движения возможные защемление нервных окончаний между дисками позвоночника. Ухудшится состояние больных радикулитом. Бодрствуйте.

Козерог

Вас будут раздражать малейшие внешние раздражители. Попейте успокоительное. Не лишайте себя полноценного отдыха.

Водолей

Предоставьте мышцам возможность хорошо поработать. Избегайте появлению застойных явлений. Хорошее время для начала оздоровительного массажа.

Рыбы

Отложите начало физиотерапевтических процедур до следующей недели. Дайте организму отдохнуть от лекарств. В случае необходимости обратитесь за советом к народной медицине.

Астролог удивила прогнозом на первую неделю осени.

Автор: Gazeta.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Гороскоп на 5 сентября: что нужно успеть сделать в первые выходные осени». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Тяжелая работа и жизнь в бараках - показали запрещенные в СССР фото из концлагерей
Тяжелая работа и жизнь в бараках - показали запрещенные в СССР фото из концлагерей
13
 Просмотров: 12232
Русь не готовы воспринимать, как предшественницу Украины - историк
Русь не готовы воспринимать, как предшественницу Украины - историк
 Просмотров: 8847
Бабкина ню, жена динамовца в бикини и Рианна в нижнем белье - что публикуют звезды в сети
Бабкина ню, жена динамовца в бикини и Рианна в нижнем белье - что публикуют звезды в сети
10
 Просмотров: 8055
Гороскоп на 4-5 сентября: каким знакам будет больше везти в выходные
Гороскоп на 4-5 сентября: каким знакам будет больше везти в выходные
 Просмотров: 7614
Крымская &quot;чиновница&quot; опозорилась на школьной линейке
Крымская "чиновница" опозорилась на школьной линейке
4
 3 Просмотров: 7119
Общество
Народные приметы 5 сентября. В этот день собирают целебные ягоды
Народные приметы 5 сентября. В этот день собирают целебные ягоды Просмотров: 63
Украинцев предупредили о заморозках
Украинцев предупредили о заморозках Просмотров: 198
Церковный праздник 5 сентября. Кому сегодня молиться
Церковный праздник 5 сентября. Кому сегодня молиться Просмотров: 189
День Ангела 5 сентября. Как душевно поздравить именинников
День Ангела 5 сентября. Как душевно поздравить именинников
5
 Просмотров: 81
Солнце выбросило в сторону Земли несколько порций разогретой плазмы
Солнце выбросило в сторону Земли несколько порций разогретой плазмы Просмотров: 207
Больше всего комментируют
10
Арестович предложил переименовать украинский язык
4
Порошенко призвал направить деньги от МВФ на выплаты военным и на тринадцатую пенсию
3
Крымская "чиновница" опозорилась на школьной линейке
2
Бессмертный дал неутешительный прогноз действующей власти
1
Церковный праздник 4 сентября. Молятся святым, которые проповедовали христианство язычникам
Голосов: 57061
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть