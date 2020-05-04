Гороскоп на 5 мая: на какие знаки ждет невиданный успех

 
Ексклюзивы
1/5
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Просмотров: 1422
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Просмотров: 891
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Просмотров: 1377
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Просмотров: 1062
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Просмотров: 1755
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
1 Просмотров: 1530
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Просмотров: 3546
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Просмотров: 2403
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
1 Просмотров: 1071
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Просмотров: 4815
Фото
Все фото
8
10
3
10
7
Учитель покупает микрофон и громкоговоритель-украинка об особенности работы во Вьетнаме
Учитель покупает микрофон и громкоговоритель-украинка об особенности работы во Вьетнаме
Как &quot;русский мир&quot; убивает Донецк: показали фото
Как "русский мир" убивает Донецк: показали фото
Затопленные улицы и поваленные деревья: Черновцы накрыла непогода
Затопленные улицы и поваленные деревья: Черновцы накрыла непогода
#SaveФОП: предприниматели устроили акцию протеста
#SaveФОП: предприниматели устроили акцию протеста
2 мая в Одессе: перед Куликовым полем произошли столкновения из-за языка
2 мая в Одессе: перед Куликовым полем произошли столкновения из-за языка
Видео
Все видео
Аваков заявил, что полиция закрыла ресторан "Велюр"
Аваков заявил, что полиция закрыла ресторан "Велюр"
Количество больных коронавирусом перевалило за 12 тыс.: обновленная статистика
Количество больных коронавирусом перевалило за 12 тыс.: обновленная статистика
Несмотря на карантин сотни людей приехали смотреть на тюльпаны
Несмотря на карантин сотни людей приехали смотреть на тюльпаны
Украинские СМИ сообщают о кибератаки
Украинские СМИ сообщают о кибератаки
В двух городах медики вышли на протест – требовали обещанных надбавок
В двух городах медики вышли на протест – требовали обещанных надбавок
Интервью
1/5
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
Просмотров: 981
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Просмотров: 3510
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
Просмотров: 2484
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
2 Просмотров: 1539
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Просмотров: 8991
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
03 мая 2020
Просмотров: 846
Буде наука
"Троє працівників звільнилися. Решта тримаються. Підтримуємо сімейних і з найменшими зарплатами. Що далі – страшно думати", – пише в ...
вторник, 05 мая 2020 07:00

Гороскоп на 5 мая: на какие знаки ждет невиданный успех

  Комментировать
Гороскоп на 5 мая: на какие знаки ждет невиданный успех
Общение с новыми знакомыми принесет незабываемые впечатления. Фото: pixabay.com

5 мая материальные проблемы станут причиной роста напряженности в доме. Прекратите выражать претензии близким. Обдумайте вместе варианты выхода из положения. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Это день интеллектуалов. Умные люди будут находить нестандартные решения всюду, - говорит астролог. - Важную информацию найдете в книгах и соцсетях. Будьте открыты к познанию всего интересного. Именно эти сутки дадут возможность найти все необходимое. Активизируйте переписки. Люди охотно начнут идти на контакт. Но не желательно вести дискуссии. Удержать ее в рамках спокойного диалога не получится. Случайных контактов в этот день не будет. Общение с новыми знакомыми принесет незабываемые впечатления. Обменяйтесь телефонами и договоритесь о повторной встрече. Невиданный успех ждет Козерогов, Овнов и Львов".

Овен

Размер прибыли зависит от того, сколько работы выполните. Не позволяйте себе лениться. Активно отстаивайте финансовые интересы.

Телец

Изменений к лучшему не предвидится. Внешние обстоятельства не будут способствовать вашему обогащению. Разумно распоряжайтесь наличными деньгами.

Близнецы

Дополнительных взносов потребует домашнее хозяйство. Вовремя проведите текущий ремонт сантехники. Избегайте аварийной ситуации.

Рак

Список необходимых выплат растет. Увеличивайте интенсивность труда для содержания положительного финансового баланса. Не одалживайте людям деньги.

Лев

Деньги будут поступать небольшими суммами, поэтому их приход будет мало заметным. Удачной будет покупка товаров для детей.

Дева

Вашей щедростью и бескорыстием попытаются воспользоваться другие. Думайте о завтрашнем дне. Не стоит вредить себе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гороскоп на 4-10 мая: какие изменения готовит эта неделя

Весы

Хорошо распорядиться своими средствами вы не сможете. Займите выжидательную позицию. Не желательно делать крупные покупки. Особенно если обстоятельства не способствуют этому.

Скорпион

День досадных разочарований. Придется не раз переплатить. Кошелек ощутимо опустеет. Остерегайтесь воров. Не оставляйте без присмотра свои вещи.

Стрелец

Отложите переговоры по финансовым вопросам до четверга. Срочные выплаты сделайте в конце рабочего дня. После захода солнца поступит дополнительная прибыль.

Козерог

Деньги будут даваться относительно легко. Без заработка вы не останетесь. Приобретенная в этот день мебель не будет служить долго. Удалите из дома старый хлам.

Водолей

Рассчитывать только на удачу не стоит. Хорошо продумывайте каждый финансовый шаг. Поход по магазинам планируйте на вечер.

Рыбы

Заработанного за этот день могло бы хватить на месяц. Но наиболее прибыльные дела будут тормозиться. Не отчаивайтесь. Делайте все возможное, чтобы исправить ситуацию.

С 11 мая карантинные ограничения в Украине будут смягчены. Позволят посещать парки и летние террасы ресторанов.

Автор: Gazeta.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Гороскоп на 5 мая: на какие знаки ждет невиданный успех». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
мая

Арестовали учителя биологии за урок о теории эволюции

Раскрыли секрет, что использовали в работе первые акушерки

Самое читаемое
Видела будущее: неожиданные подробности о женщине, которая обезглавила дочь
Видела будущее: неожиданные подробности о женщине, которая обезглавила дочь Просмотров: 25074
Соблазнительница Деми Роуз в прозрачном комплекте на полу поймала дзен
Соблазнительница Деми Роуз в прозрачном комплекте на полу поймала дзен
7
 Просмотров: 21843
Как выглядели модели Playboy до эпохи силикона
Как выглядели модели Playboy до эпохи силикона
12
 Просмотров: 16293
Каменских - 33: самые горячие фото сексуальной звезды шоубиза
Каменских - 33: самые горячие фото сексуальной звезды шоубиза
16
 Просмотров: 14193
В &quot;Эпицентре&quot; запретили продавать стройматериалы
В "Эпицентре" запретили продавать стройматериалы Просмотров: 12825
Общество
Погода способствует карантину: синоптики сделали предупреждение
Погода способствует карантину: синоптики сделали предупреждение Просмотров: 63
Учитель покупает микрофон и громкоговоритель-украинка об особенности работы во Вьетнаме
Учитель покупает микрофон и громкоговоритель-украинка об особенности работы во Вьетнаме
8
 Просмотров: 558
Дело Шеремета: Дугарь оставили под домашним арестом
Дело Шеремета: Дугарь оставили под домашним арестом Просмотров: 162
Садовый заявил, что Львову не помогают в борьбе с коронавирусом
Садовый заявил, что Львову не помогают в борьбе с коронавирусом Просмотров: 504
Без МВФ придется занимать деньги у России, это - путь к гражданской войне
Без МВФ придется занимать деньги у России, это - путь к гражданской войне
 Просмотров: 1278
Больше всего комментируют
5
Рейтинг партии Зеленского обвалился в два раза
3
Covid-19 держит позиции: сколько зараженных медиков
2
Если бы выборы президента были в конце апреля. Опубликовали свежие рейтинги
1
Фосфорная краска светится в темноте
1
Экс-канцлер Германии призвал отменить санкции против РФ
Голосов: 51083
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua