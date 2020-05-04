Гороскоп на 5 мая: на какие знаки ждет невиданный успех

Общение с новыми знакомыми принесет незабываемые впечатления. Фото: pixabay.com

5 мая материальные проблемы станут причиной роста напряженности в доме. Прекратите выражать претензии близким. Обдумайте вместе варианты выхода из положения. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Это день интеллектуалов. Умные люди будут находить нестандартные решения всюду, - говорит астролог. - Важную информацию найдете в книгах и соцсетях. Будьте открыты к познанию всего интересного. Именно эти сутки дадут возможность найти все необходимое. Активизируйте переписки. Люди охотно начнут идти на контакт. Но не желательно вести дискуссии. Удержать ее в рамках спокойного диалога не получится. Случайных контактов в этот день не будет. Общение с новыми знакомыми принесет незабываемые впечатления. Обменяйтесь телефонами и договоритесь о повторной встрече. Невиданный успех ждет Козерогов, Овнов и Львов".

Овен

Размер прибыли зависит от того, сколько работы выполните. Не позволяйте себе лениться. Активно отстаивайте финансовые интересы.

Телец

Изменений к лучшему не предвидится. Внешние обстоятельства не будут способствовать вашему обогащению. Разумно распоряжайтесь наличными деньгами.

Близнецы

Дополнительных взносов потребует домашнее хозяйство. Вовремя проведите текущий ремонт сантехники. Избегайте аварийной ситуации.

Рак

Список необходимых выплат растет. Увеличивайте интенсивность труда для содержания положительного финансового баланса. Не одалживайте людям деньги.

Лев

Деньги будут поступать небольшими суммами, поэтому их приход будет мало заметным. Удачной будет покупка товаров для детей.

Дева

Вашей щедростью и бескорыстием попытаются воспользоваться другие. Думайте о завтрашнем дне. Не стоит вредить себе.

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Весы

Хорошо распорядиться своими средствами вы не сможете. Займите выжидательную позицию. Не желательно делать крупные покупки. Особенно если обстоятельства не способствуют этому.

Скорпион

День досадных разочарований. Придется не раз переплатить. Кошелек ощутимо опустеет. Остерегайтесь воров. Не оставляйте без присмотра свои вещи.

Стрелец

Отложите переговоры по финансовым вопросам до четверга. Срочные выплаты сделайте в конце рабочего дня. После захода солнца поступит дополнительная прибыль.

Козерог

Деньги будут даваться относительно легко. Без заработка вы не останетесь. Приобретенная в этот день мебель не будет служить долго. Удалите из дома старый хлам.

Водолей

Рассчитывать только на удачу не стоит. Хорошо продумывайте каждый финансовый шаг. Поход по магазинам планируйте на вечер.

Рыбы

Заработанного за этот день могло бы хватить на месяц. Но наиболее прибыльные дела будут тормозиться. Не отчаивайтесь. Делайте все возможное, чтобы исправить ситуацию.

С 11 мая карантинные ограничения в Украине будут смягчены. Позволят посещать парки и летние террасы ресторанов.