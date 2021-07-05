Гороскоп на 5 июля: кто почувствует себя баловнем судьбы

Не злоупотребляйте мороженым и пирожными. Бороться с лишними килограммами нелегко. Фото: pixabay.com

5 июля позаботьтесь о голливудской улыбке. Исправить эстетические недостатки ваших зубов легко. Идти к стоматологу стоит именно утром этого дня. А вот протезированием заниматься не следует. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Калорийные блюда приведут к увеличению веса, - говорит астролог. - Не злоупотребляйте мороженым и пирожными. Бороться с лишними килограммами нелегко. Есть опасность защемления нервных окончаний между дисками позвоночника. Будет беспокоить резкая боль в спине. Не терпите. Обратитесь за помощью к врачу. Рыбы, Овны и Козероги почувствуют себя баловнями судьбы".

Овен

Будет наблюдаться общее ослабление организма. Могут напомнить о себе хронические болезни. Займитесь их профилактикой.

Телец

Не допускайте интеллектуальной перегрузки. Так можно спровоцировать спазмы сосудов головного мозга. Пейте чай с медом.

Близнецы

Будут беспокоить отеки травмированных ранее суставов. Попейте целебные чаи из мочегонных трав. Уменьшайте нагрузку на суставы.

Рак

Уменьшайте время пребывания под открытым солнцем. Ультрафиолетовое излучение вредно для кожи. Не перегревайте тело.

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Лев

Отложите операции на органах дыхания. Лечить гайморит методом прокола не следует.

Дева

Проверяйте срок реализации продуктов. Отдавайте предпочтение домашним блюдам. Нарушение режима питания может вызвать расстройство пищеварения.

Весы

Следите за работой сердца. Может беспокоить одышка. Чаще делайте паузы во время выполнения физической работы. Не поднимайте тяжелого.

Скорпион

Будет прекрасное самочувствие. Поддерживайте организм в хорошей физической форме. Время избавиться от вредных привычек.

Стрелец

Отложите поход к офтальмологу. Поставленный в этот день диагноз потребует дальнейшего подтверждения. Подбирать очки не время.

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Козерог

Ускоряется процесс отложения солей в суставах. Проживите этот день более динамично. Стимулируйте полноценный обмен веществ. Начните утро с гимнастики.

Водолей

В случае заболевания гриппом или простудой придерживайтесь постельного режима. Не переносите болезнь на ногах. Она затянется надолго.

Рыбы

Не находитесь длительное время в душных помещениях. Перед сном хорошо проветривайте жилище.

В течение недели с 5 по 11 июля энергии будет достаточно, но не все смогут направить ее в правильное русло. Астролог назвала четыре знака, которые будет преследовать успех.