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среда, 05 февраля 2020 07:00

Гороскоп на 5 февраля: астролог сделала пикантный прогноз

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Гороскоп на 5 февраля: астролог сделала пикантный прогноз
Выращивайте цветы. Пересаживайте растения. Создавайте уют в доме. Фото: astrozodiac.net

5 февраля не скрывайте своих желаний. Ваша сексуальность очарует любимых. Но для начала интимных отношений этот день не самый лучший. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Выращивайте цветы. Пересаживайте растения, - говорит астролог. - Они будут иметь здоровые и крепкие корни. Создавайте уют в доме. Делайте знакомым подарки, изготовленные своими руками. В этот день желательно меньше говорить. Вкусными станут блюда, которые приготовите для себя и родных. Продолжается период повышенного травматизма. Обращайтесь осторожно у огня. Соблюдайте правила безопасности".

Овен

Ярких событий в сфере финансов не ожидается. Не тратьте денег после захода солнца. Вечерний поход по магазинах не будет удачным.

Телец

Хорошее время для трудоустройства. Подробно обсудите с шефом условия финансирования вашего труда.

Близнецы

Удачный день. Не теряйте времени. Работайте и зарабатывайте. Без денег вы не останетесь. Финансовые проблемы понемногу начнут отступать.

Рак

Деньги не будут переводиться в кармане. Старайтесь мыслить стратегически. Сейчас вам необходимо сознательно идти на определенные расходы ради будущих прибылей.

Лев

Новые финансовые проекты будут весьма успешными. Проявляйте инициативу. Она будет поддержана коллегами и руководством. Деньги сами будут идти в руки.

Дева

Деньги будут поступать, но не задерживаться в ваших руках. Почти весь заработок сразу пойдет на уплату неотложных счетов. Однако дефицита финансов не будет.

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Весы

Денег не хватает. Давно ожидаемые средства не поступят и в этот день. Должники не спешить рассчитаться с вами.

Скорпион

Размер доходов не будет удовлетворять вас. Для обеспечения ежедневных потребностей необходимы будут дополнительные средства. Ищите подработки.

Стрелец

Прибыли будут поступать небольшими суммами. Этого хватит для обеспечения ваших потребностей. Еще останется для приобретения презентов близким.

Козерог

Важные финансовые операции запланируйте на вторую половину дня. Деньги будут поступать с задержкой.

Водолей

Будьте внимательны при проведении расчетов. С вас попытаются взыскать лишние деньги. Отстаивайте свои финансовые интересы.

Рыбы

Заработать весомую сумму не удастся. Финансовый поток постепенно уменьшаться. Снизьте уровень своих потребностей.

Неделя с 3 по 9 февраля способствует сильным и способным. Ученые имеют шанс сделать невероятные открытия.

Автор: Gazeta.ua
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