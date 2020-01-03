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суббота, 04 января 2020 07:00

Гороскоп на 4-5 января: кому выходные принесут деньги и подарки

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Гороскоп на 4-5 января: кому выходные принесут деньги и подарки
Не затевайте жарких споров. Берегите покой в собственном доме. Фото: astrozodiac.net

В выходные 4 и 5 января держите язык за зубами. Есть риск наговорить лишнего. А потом сожалеть о последствиях. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Суббота станет днем разрушенных сооружений. Делать пристройку к дому или перепланировки квартиры в этот день нельзя, - говорит астролог. - Вместо улучшения жилищных условий наделаете вреда. Воскресенье будет более гармоничным днем. Однако даже в этот день не обойдется от вспышки родственных конфликтов. Не затевайте жарких споров. Берегите покой в собственном доме. Обходите стороной компании выпившие. Можно попасть в неприятную историю. Деньги и подарки ждут Близнецов, Стрельцов и Козерогов".

Овен

Планировать отдых с партнером не следует. Обстоятельства не будут способствовать осуществлению этих планов. Действуйте по ситуации. Сохраняйте спокойствие.

Телец

На вас рухнет ком семейных проблем. Придется выполнять роль психотерапевта для особо несдержанных близких людей. Сохраняйте равновесие.

Близнецы

Дела будут идти лучше. Забудьте о работе. Наслаждайтесь общением с дорогими сердцу людьми.

Рак

Небольшой доход существенно не улучшит вашего финансового положения. Хозяйничайте экономно. Наблюдайте за изменением курса валют.

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Лев

Денег мало. Вечеринка в ресторане будет вам не по карману. Поэтому пригласите гостей домой. Коллективная касса поможет всем присутствующим не чувствовать финансовых ограничений.

Дева

Отношения с любимыми могут оказаться на грани конфликта. Не выясняйте отношений. Смените тему разговора. Перенесите встречу.

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Весы

Реальные заработки оказались ниже плановых. Но это не заставит вас волноваться. Участвуйте в распродажи товаров. Не сдавайте своих вещей в ремонт.

Скорпион

Дополнительных расходов потребуют младшие члены семьи. Поход по магазинам будет неудачным. Проверяйте качество купленных товаров.

Стрелец

Супружеские пары будут чувствовать желание побыть больше времени вместе. Посвятите эти дни друг другу. Новые отношения не продлятся долго.

Козерог

Пригласите семью провести выходные в парке развлечений. Можно заниматься имущественным обменом. Пополните свою коллекцию.

Водолей

Не стремитесь вернуть прежние отношения. Наберетесь лишних хлопот. Старайтесь не реагировать на ворчание пожилых родственников.

Рыбы

Ждите неожиданную прибыль. Она будет небольшой, зато приятно удивит. Приобретенная техника не будет служить долго.

6 и 7 января ожидается похолодание. В Украину придет антициклон Xia.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
04
января

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