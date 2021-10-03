Гороскоп на 4-10 октября: что нужно сделать на этой неделе, чтобы забыть о проблемах на весь месяц

На этой неделе надо искать новую работу, планировать переезд, лечить затяжные насморк и кашель, покупать подарки для любимых. Фото: pixabay.com

Неделю с 4 по 10 октября будет богатой на сюрпризы. В вашу жизнь вернутся прежние друзья и любимые. Не спешите восстанавливать эти отношения. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"В среду будет Новолуние, - говорит астролог. – Много будем хотеть, но мало сможем. До 6 октября отложите покупку и продажу недвижимости, подачу заявлений в суд и загс, открытие депозитов и кредитов. Будет меньше разочарований. Азарт покупателя подорвет бюджет. Беритесь за дела на рассвете. Тяжелую работу отложите на четверг. На этой неделе надо искать новую работу, планировать переезд, лечить затяжные насморк и кашель, покупать подарки для любимых на дни рождения и годовщины. Благодаря заработанным на этой неделе средствам забудете о проблемах на весь месяц. Не используйте грубую силу для достижения цели. Кулаками порядка не наведете, а дурную славу заработаете. Меньше ешьте. Тогда будете чувствовать себя бодрым. Если на этой неделе сядете на диету, легко сумеете сбросить несколько лишних килограммов".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Отдавайте долги. Обходите конфликты. Чтобы не навредить себе, не вмешивайтесь в чужие ссоры. Проигрываете в борьбе за наследство. Все отойдет тем, на кого родственник переписал завещание.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Разделяйте собственные средства и привлеченные в бизнесе деньги. Иначе понесете убытки. Не перебрасывайте проблемы на любимых. Лучше распределите обязанности.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Денег больше в тех, кто не боится дополнительной работы и умеет сочетать несколько должностей. Есть риск потерять паспорт или пенсионное удостоверение.

Рак (22 июня - 22 июля)

Воздержитесь от романа с человеком, которого знаете несколько дней. Рядом не будет того, кто принесет счастье. А вот разочарования не заставят себя ждать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гороскоп на 3 октября: какие знаки внезапно разбогатеют

Лев (23 июля - 23 августа)

Будете вынуждены подчиняться чужой воле. Любимые окунутся в работу. Придется заниматься детьми и готовить для семьи. Будьте бдительны, когда работаете у огня и с острыми предметами.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Будут ломаться ноутбуки, телевизоры, смартфоны. Подведет транспорт, поэтому опоздаете на работу. Спокойнее будет тем, кто из-за пандемии вернется к дистанционной работы. Смените обстановку в доме и проблемы разрешатся.

Весы (24 сентября - 23 октября)

В вашу жизнь будут вмешиваться много людей. Потерпите. Это период дней рождений. Вас будут приветствовать и удивлять. Остерегайтесь новых знакомых. Они принесут хаос и непонимание.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Читайте книги. Там найдете ответы на вопросы, которые давно волнуют. Сходите на прием к психологу. Делайте то, что нравится.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Неделя требует изменений. Оставьте работу, за которую не платят, разорвите изнурительные отношения. Не жалейте об утраченном. Все происходит в вашу пользу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Врач выдавливал локтями, акушерка щипцами тянула голову" - мать на лечение сына умоляет о помощи

Козерог (22 декабря - 20 января)

Надоест экономить, поэтому накупите вкусностей и быстро спустите солидную сумму. Расширяйте круг общения. Многие люди стремятся вашего внимания.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Избегайте спонтанных покупок. Не принимайте подарков от людей, с которыми не планируете отношения. Приобретение подержанной техники, автомобиля и одежды перенесите на субботу.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

За хлопотами не заметите, как пролетит неделю. Прекратите лениться. Не отказывайтесь от перспективных предложений. Добьетесь большего, если начнете браться за дела с хорошим настроением.

Астролог сделала финансовый гороскоп на октябрь. Его должен прочитать каждый, кто хочет разбогатеть.