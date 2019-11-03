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воскресенье, 03 ноября 2019 20:00

Гороскоп на 4-10 ноября: что запрещено делать на этой неделе

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Гороскоп на 4-10 ноября: что запрещено делать на этой неделе
Откажитесь от путешествий. Будут теряться паспорта и чемоданы. Фото: stb.ua

Неделя с 4 по 10 ноября принесет много изменений в финансовой сфере. Люди будут делать все, чтобы заработать больше. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Будет допущено немало ошибок, начнут разрываться договоренности, которые велись годами, - говорит астролог. - Понервничать придется бухгалтерам. Расчеты надо будет перерабатывать по несколько раз, потому что могут давать сбой компьютеры".

Астролог рассказала, что запрещено делать, чтобы не навлечь на себя беду.

"Не возвращайтесь к отношениям, которые разорвали, - говорит Максимова. - Откажитесь от путешествий. Будут теряться паспорта и чемоданы, задерживать рейсы. Не стоит начинать судебные процессы".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Будете попадать в разные неприятности, но каждый из них используете в свою пользу. В конце недели повезет. Обойдете проблему, которая нависала над вами последний месяц. Хотите остаться победителем, меньше доверяйте людям и полагайтесь на собственные силы.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Будете непредсказуемы. Этим и очаруют представителей противоположного пола. Расширяйте круг своего общения. Легко будет найти спонсоров и покровителей. Воздержитесь от кредитов, обходите ломбарды.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Продолжается период личностного кризиса. Если планировали раскрыть свои таланты, поискать новой работы или определиться со своим местом в жизни, то отложите эти намерения до декабря. Нынешние изменения ни к хорошему не приведут.

Рак (22 июня - 22 июля)

Заработки пока не вырастут, но стабильность вас порадует. Отложите покупку телефонов и ремонт кухонной техники. Во вторник легко будут решатся семейные конфликты. Остерегайтесь простуды и гриппа. Не пора экспериментировать с питанием.

Лев (23 июля - 23 августа)

Почувствуете, что потеряли контроль над ситуацией. Многие начнут ставить палки в колеса. Переждите. Скоро все изменится к лучшему. Хватит кормить любимых обещаниями. Не поддерживает отношения только ради того, чтобы избежать одиночества.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Это кризисная неделю. Все то, что стараетесь выполнить лучше, вылезет боком. Не пугайтесь испытаний. Они закалят и подготовят к еще большим свершениям. Сейчас лучше планировать будущее, а не спешить воплощать все в жизнь.

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Весы (24 сентября - 23 октября)

Денег хватает, но не будет когда их тратить на себя. Вместе с родней сходите на спектакль или концерт. Возьмите на себя роль организатора. Родители и любимые будут довольны.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Время накапливать опыт. Денег в кармане - достаточно. Наведите порядок в доме. Вещи, которые давно не одеваете, отдайте тем, кто нуждается. В личной жизни наступает период приключений, неожиданных решений и предложений. Любимые приятно удивят.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Будет раздражать нехватка времени и неорганизованность партнеров. Не стоит отправляться на работу за границу. Отложите переговоры по финансовым вопросам. Они зайдут в тупик. Чаще обнимайте своих детей и будьте рядом с любимыми.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Будете чувствовать себя растерянными. Потеряете ориентиры, потому что не сможете видеть перспектив. Ни на кого будет положиться. Вокруг станет много критиков. Ждать поддержку бесполезно.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Поймете, что далеко не каждому сейчас можно доверять. Оставайтесь мудрыми. Поблагодарите Бога, что предупредил о наличии ненадежных людей в окружении. Денег в кармане становится больше. Не ленитесь. Чем больше работаете, тем больше получите.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Подождите с принятием серьезных решений. Они вряд ли окажутся правильными. И об ошибке вы поймете после выходных. Хорошо будут складываться отношения с друзьями. Заводить новых не торопитесь.

Синоптики порадовали прогнозом на понедельник. На украинцев ждет аномальное тепло.

Автор: Gazeta.ua
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