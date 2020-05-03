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Гороскоп на 4-10 мая: какие изменения готовит эта неделя

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Гороскоп на 4-10 мая: какие изменения готовит эта неделя
Следите за изменением курса валют и колебанием цен. Разрабатывайте новую финансовую стратегию. Фото: pixabay.com

Неделя с 4 по 10 мая запомнится испытаниями и проверкой отношений на верность. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"В четверг на небе будет полнолуние. У людей повышается давление, не хватит терпения, - говорит астролог. - Надоест сидеть дома. Денег осталось мало. Придется экономить, а отказывать себе многие не привыкли. Будет преследовать желание ускорить события. И работа все равно будет стоять на месте. Преграды могут выводить из себя. Сдерживайте желание поссориться. Первая неделя мая приготовит немало изменений. Неделя будет испытывать на порядочность. Следите за изменением курса валют и колебанием цен. Разрабатывайте новую финансовую стратегию. Кому-то придется изменить семейное положение, кому-то - место работы и жительства".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Есть достаточно сил и энергии, чтобы многое изменить. Растет конкуренция в коллективе. Удаленная работа этом не предостережение. Коллеги будут замечать чужие ошибки и бить по слабым местам друг друга.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Хватит вдохновения, чтобы достичь желаемого. Часто можете убеждать себя, что от кое-чего лучше отказаться. Сил и упорства - мало. Планируйте сделать только то, что крайне необходимо.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Не спешите что-то изменить здесь и сейчас. Работа в бешеном темпе спровоцирует бессонницу. Результат будет зависеть не столько от вас, как от настойчивости команды. Храните нетронутыми сбережения.

Рак (22 июня - 22 июля)

Новые знакомые попытаются нагнетать атмосферу в вашем доме. Не обещайте друзьям и коллегам помочь выкрутиться из сложной ситуации. Занимать кому-то или в кого-то деньги не следует.

Лев (23 июля - 23 августа)

Действуйте осмотрительно. В ближайшее время ситуация должна измениться к лучшему. Достаточно меряться успехами с любимыми. Помните: конкуренция дома и на работе - не одно и то же. Это негативно повлияет на интимную сферу вашей жизни.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Вы будет зависите от настроения своих покровителей. Покажите все, на что способны. Позаботьтесь о сохранность своих заработков. Впереди непростые два месяца. Расслабляться рано.

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Весы (24 сентября - 23 октября)

Ваш звездный час впереди. Сейчас трудно будет сдержать слово. Подождите с предложением руки и сердца. Не обижайтесь на резкие высказывания родителей и любимых. Они тоже время от времени теряют терпение.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Вы сильные, самоуверенные и упрямы. Дела будут идти лучше, чем на предыдущей неделе. Поэтому соберите всю волю в кулак и решительно двигайтесь вперед. Руководство будет задерживать выплату зарплаты. Не паникуйте. К выходным получите заработанное.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Спокойно реагировать на то, что все вокруг затормозило. Многие захотят стать вашими друзьями. Доверяйте, но проверяйте. Денег становится меньше. Сократите список расходов.

Козерог (22 декабря - 20 января)

На пути к осуществлению ваших планов станут серьезные проблемы. Сейчас за все придется заплатить сторицей. Если творили добро, готовьтесь к подаркам судьбы. Если давили на кого-то, не удивляйтесь, что теперь жизнь будет давить на вас.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Сумеете сделать то, что не удавалось ранее. Будьте верны своему увлечению. Сейчас вы способны договориться даже с теми, с кем раньше не было о чем говорить. Конец недели принесет хорошие заработки.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Рядом находиться люди, которые будут навязывать свое мнение и учить жить. Прислушайтесь, но принимайте решения самостоятельно.

Страну накроют сильные дожди с грозами и небольшое похолодание.

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