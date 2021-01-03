Гороскоп на 4 января: чем порадует первый рабочий день в году

События понедельника утомят вас. Найдите возможность уединиться вечером. Фото: pixabay.com

4 января трудно будет оставаться сдержанным. В этот день резко обостряются конфликты поколений. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Глупо начинать поиски виновного в родственных конфликтах, - говорит астрологиня. - Дело зайдет слишком далеко. Неудачным будет переезд на новое место жительства. Даже во время обычной перестановки можно повредить мебель и стекло. События понедельника утомят вас. Найдите возможность уединиться вечером. Первый рабочий день в году порадует интересными предложениями. Не спешите отказываться от них. Получите шанс хорошо заработать и заявить о себе".

Овен

Звезды будут способствовать осуществлению ваших финансовых планов. Просто утром беритесь за работу. Не медлите с важными выплатами. Конец недели не порадует хорошими заработками.

Телец

Не стоит соглашаться на подработку. Будет обещано больше, чем вы реально получите на руки. Обходитесь существующими средствами.

Близнецы

Хорошие доходы принесет сотрудничество с другими людьми. Самостоятельно значительной суммы не заработать. Не задерживайте уплату налогов.

Рак

Один из самых продуктивных дней недели. Легко решаться застарелые имущественные вопросы. Делайте денежные взносы в новые проекты. Они принесут немалую прибыль.

Лев

Сохраняется низкий уровень заработка. Появится перспектива увеличения доходов. Ради этого сейчас придется пожертвовать определенной суммой. Вкладывайте средства в рекламу.

Дева

Не берите на себя ответственность за общественную кассу. Не привлекайте чужого капитала к своему бизнесу. В перспективе будете иметь много хлопот.

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Весы

Потребует ремонта техника. Несколько мелких финансовых неудач испортят настроение. Это не ваш день. Поэтому надеяться на увеличение прибыли не стоит.

Скорпион

День утерянных вещей. Будьте внимательны в магазинах и в транспорте. Убытки могут принести и шалости детей. Отложите некоторую сумму на поддержание здоровья.

Стрелец

Будет наблюдаться увеличение финансового дефицита. Изменить ситуацию к лучшему пока не получится. Подождите немного.

Козерог

Карман остается полупустой. Ваши изобретения могут вскоре принести немалую прибыль. Работайте на перспективу.

Водолей

Большие денежные операции лучше не проводить. Существует опасность потери весомой суммы. Не берите кредитов под залог имущества.

Рыбы

Поступят ожидаемые деньги. Можно позволить себе приобрести вещи, о которых давно мечтали. Заключать новые финансовые сделки не время.

Неделя с 4 по 10 января требует организованности. Астрологиня рассказала, какие чудеса будут случаться в Рождественскую ночь.