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понедельник, 04 октября 2021 07:00

Гороскоп на 4 октября: астролог ошеломила прогнозом

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Гороскоп на 4 октября: астролог ошеломила прогнозом
Уделите больше внимания своему здоровью. Не бойтесь снов. Фото: pixabay.com

4 октября счастливчиками себя почувствуют те, кто хочет перемен. Все вдруг начнет получаться. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Это день возвращения к нерешенным проблемам и конфликтам, - говорит астролог. - Вам будут напоминать о долгах. На пороге появятся старые знакомые. Не сторонитесь их. Воспринимайте это как шанс привести дела в порядок. Поговорите откровенно о том, что беспокоит вас обоих. Удастся расставить точки над "и". Обостряются хронических заболеваний. Уделите больше внимания своему здоровью. Не бойтесь снов. В них получите подсказки на вопросы, которые не дают вам покоя. Этот день ошеломит предложениями. Соглашайтесь на них, если не противоречат вашим принципам".

Овен

Будет наблюдаться спад деловой активности. Поэтому снижается и уровень доходов. Не отказывайтесь от финансовой поддержки близких.

Телец

Этот день не будет слишком щедрым на премиальные и подарки. Распоряжайтесь экономно имеющейся наличкой. Потерянные вещи не вернутся к вам. Бодрствуйте.

Близнецы

Ваши расчеты оправдаются. Финансовая ситуация стабилизируется. Но с крупными покупками еще не стоит спешить.

Рак

Удерживаться средний уровень достатка. Удачно пройдет завершения начатых дел. Новые проекты будут убыточными.

Лев

Не подписывайте доверенностей на право пользования вашим имуществом. Избегайте финансовых авантюр.

Дева

Размер доходов позволит вам свободно планировать расходы. Можно побаловать себя обновками. Часть средств стоит сэкономить.

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Весы

Ваша экономика будет находиться в состоянии неустойчивого равновесия. Плановый подход к распределению средств позволит чувствовать себя увереннее.

Скорпион

Интуиция подведет. Не теряйте здравого смысла. Имейте запас денег на непредвиденные расходы. Не изменяйте направления деятельности. Кошелек пострадает.

Стрелец

Ваш бюджет существенно не пополнится. Будет ощущаться дефицит средств. Не допускайте потери из-за невнимательности. Заключение финансовых сделок отложите до понедельника.

Козерог

Хорошо будут вестись дела только после захода солнца. По возможности решайте имущественные вопросы поздно вечером. Ночная работа принесет прибыль.

Водолей

Будет достаточно работы и платить за нее будут хорошо. Используйте возможность улучшить свое материальное положение. Сократите расходы на развлечения.

Рыбы

Ожидаются перемены к лучшему. Вы сможете найти выход из сложной финансовой ситуации. Но рассчитывать на быстрый заработок не стоит.

Неделя с 4 по 10 октября будет богатой на сюрпризы. В вашу жизнь вернутся прежние друзья и любимые.

Автор: Gazeta.ua
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