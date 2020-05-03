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понедельник, 04 мая 2020 07:00

Гороскоп на 4 мая: как сделать этот день успешным

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Гороскоп на 4 мая: как сделать этот день успешным
Вечером хорошо будет усваиваться новая информация. Начинайте новый курс учебных занятий. Фото: pixabay.com

К полудню 4 мая не следует договариваться о важных вещах. Мало кто будет придерживаться обещаний. Большинство договоренностей будет нарушено. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"По возможности отложите служебные поездки. Своей цели вряд ли добьетесь, - говорит астролог. - Чтобы сделать этот день успешным, займитесь саморазвитием. Вечером хорошо будет усваиваться новая информация. Начинайте новый курс учебных занятий. Не позволяйте знакомым вмешиваться в ваши личные дела. Они могут только увеличить расстояние между вами и любимыми. Разберитесь со своими проблемами сами. Причиной возникновения неприятного разговора станут материальные претензии партнеров. Они не беспочвенны. Учтите все аргументы. Займитесь восстановлением подвижности суставов после перенесенных травм. Начните день с гимнастики. Развивайте гибкость позвоночника".

Овен

Незавершенные когда-то дела надо привести в порядок. Это приведет к лишним затратам. Поэтому приобретение новых вещей лучше отложить.

Телец

Пусть дела идут в обычном русле. Не вкладывайте деньги в новые проекты. Они будут убыточными. Арендованное в этот день помещения не окупит своей стоимости.

Близнецы

Покупать мебель или другие предметы интерьера не время. Их качество не удовлетворит ваших требований. Не стоит также выставлять на продажу свои вещи.

Рак

Заработки поступят вечером. Придется немного подождать. Хозяйничайте экономно. Можете рассчитывать на поддержку близких людей.

Лев

Сетовать на трудности не придется. Однако заработанные средства будут попадать в ваши руки небольшими частями. Не отказывайтесь от участия в благотворительных проектах.

Дева

Удача не будет сопровождать вас в финансовых делах. Поэтому не следует участвовать в рискованных проектах. Уменьшайте количество расходов.

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Весы

Пригодятся когда-то сэкономленные деньги. Они помогут безболезненно пережить период малых доходов. Покупайте книги.

Скорпион

Не берите на себя спонсорских обещаний. Ваш бюджет не позволит планировать дополнительные расходы. Отложите приобретение компьютерной техники.

Стрелец

Ожидается средний уровень прибыли. Вкладывать деньги в переоснащение компьютеров не следует. Новые программы принесут больше вреда, чем пользы.

Козерог

Уровень доходов резко снижается. Отложите решение имущественных вопросов до конца недели. Проведите ревизию своей бухгалтерии.

Водолей

Кошелек заметно опустеет. Прибыли не оправдают ваших надежд. Не допускайте роста задолженности. Хорошо взвешивайте свои финансовые шаги.

Рыбы

В вашем распоряжении ограничена сумма денег. Но ее хватит до следующего поступления финансов. Не планируйте на это время проведения выставок и презентаций.

Неделя с 4 по 10 мая запомнится испытаниями и проверкой отношений на верность.

Автор: Gazeta.ua
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