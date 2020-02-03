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вторник, 04 февраля 2020 07:00

Гороскоп на 4 февраля: какие знаки будут преследовать неудачи

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Гороскоп на 4 февраля: какие знаки будут преследовать неудачи
Чтобы не допустить обострения споров, не планируйте встречи и переговоры на вторник. Фото: astrozodiac.net

4 февраля будет требовать от людей собранности и настойчивости. Одним этого дня будет хотеться покоя, другим - приключений. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Это день боевых и непримиримых. Инстинкт самосохранения не будет останавливать людей смелых, - говорит астролог. – Правдолюбы будут отстаивать справедливость. К тому же могут слышать только себя. Аргументы другой стороны будут оставаться без внимания. Чтобы не допустить обострения споров, не планируйте встречи и переговоры на вторник. Договориться партнерам будет непросто. Неудачи могут преследовать Весов и Скорпионов. Воздержитесь от денежных переводов, покупки недвижимости и дальних путешествий".

Овен

Денег хватает на покрытие текущих расходов. По возможности разделите выплату крупных сумм на несколько частей.

Телец

Решение доли наследства отложите. Не используйте услуги посредников. За их работу вам придется заплатить немалые деньги.

Близнецы

Залог за недвижимость или авто давать не следует. Деньги пропадут. Остерегайтесь мошенничества.

Рак

Денежные переводы задержатся. С оформлением финансовой документации могут возникать проблемы. Обстоятельства будут препятствовать вам получить наличные на руки.

Лев

Заметных ограничений в финансах вы не будете чувствовать. Можно рассчитывать и на премиальные. Часть своей прибыли отдайте нуждающимся.

Дева

Не сдавайте свои вещи в ремонт. Это будут зря потраченные деньги. Хорошее время для приобретения собственного авто. Можно воплотить давнюю мечту.

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Весы

Искать дополнительные источники заработков бесполезно. Не пора заниматься страхованием своего имущества. Взвесьте свои финансовые возможности.

Скорпион

Не пытайтесь получить как можно больше пользы от продаж. Сдерживайте желание больше заработать. Как следствие - можете иметь веские потери.

Стрелец

Вы будете лишены возможности свободно распоряжаться своими деньгами. Не покупайте вещи в кредит.

Козерог

Ведите гибкую финансовую политику. Ваша неуступчивость может дорого стоить. Подавайте милостыню нуждающимся.

Водолей

Не одалживайте у людей денег. Вы можете попасть в трудную финансовую кабалу. Не подвергайте себя на штрафные санкции.

Рыбы

Имейте запас денег на непредвиденные расходы. Поход по магазинах не будет удачным. Следите за собственными вещами.

Неделя с 3 по 9 февраля - это время изобретателей. Люди такого могут насочинять, что впоследствии сами начнут удивляться.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
04
февраля

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