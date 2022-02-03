Гороскоп на 4 февраля: астролог ошеломила финансовым прогнозом на конец недели

Понадобятся умения ждать и настойчиво продвигаться к своей цели. Воспринимайте помехи как предупреждение. Фото: pixabay.com

4 февраля будете под влиянием авторитетного человека. Не рассказывайте ему о личной жизни. Позже пожалеете. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Этот день будет испытывать человеческое терпение, – говорит астролог. – Везде успеет тот, кто никуда не спешит. Понадобятся умения ждать и настойчиво продвигаться к своей цели. Воспринимайте помехи как предупреждение. Удержите желание активно действовать. Впереди – лучшие времена. Не уклоняйтесь от исполнения взятых на себя обязанностей. Даже если для этого придется приложить чрезмерные усилия. Денег в кошельке становится больше, но колебания курса валют спровоцирует удорожание продуктов и услуг. Удерживайтесь от кредитов. Не обменивайте наличные деньги. Сократите расходы до минимума. Не планируйте романтическое свидание. Равнодушие любимых будет поражать сильнее обиды. Позже вы узнаете причины их воздержания. А сейчас просто подождите".

Овен

Неприятное стечение обстоятельств будет мешать работе. Поэтому на высокие прибыли рассчитывать не следует. Остерегайтесь мошенничества. Проверяйте лично все счета.

Телец

Бизнес потребует дополнительных взносов. В результате уровень доходов снизится. Уменьшайте расходы на собственные нужды.

Близнецы

Инфляционные процессы заметно повлияют на ваш кошелек. Увеличивайте интенсивность труда для сохранения достаточной прибыли.

Рак

Заработок не будет покрывать текущие расходы. Появится потребность в дополнительных источниках финансирования. Пригодится отложенный денежный запас.

Лев

Сохраняйте чувство реальности. Не соглашайтесь на участие в сомнительных финансовых проектах. О вашей выгоде партнеры не заботятся.

Дева

Не следует обращаться к услугам сервисных служб. Качество работы не будет соответствовать выставленным счетам. Позаботьтесь об обновлении интерьера своего дома.

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Весы

Хозяйствуйте экономно. Улаживайте без задержек все недоразумения по финансовым вопросам. Не допускайте задолженности.

Скорпион

Достаточная сумма в кармане позволит свободно планировать свои расходы. Пора реализовать новые финансовые проекты. Поторопитесь. Деньги именно в этот день будут идти к вам.

Стрелец

Существенно улучшить свое материальное положение будет затруднительно. В вашем распоряжении ограничена сумма.

Козерог

Не берите на себя дополнительные спонсорские обязанности. Денег будет хватать только для обеспечения ежедневных потребностей.

Водолей

Вам повезет в торговых операциях. Ожидаемые деньги поступят в срок. Не откладывайте на вечер поход по магазинам.

Рыбы

Звезды будут способствовать дальнейшему улучшению материального положения. Пополните свои сбережения. Не выставляйте на продажу свои вещи.

Астролог рассказала, чем удивит начало февраля и к каким изменениям следует готовиться каждому.