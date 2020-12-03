Гороскоп на 4 декабря: чего нельзя делать в этот день

В этот день нельзя ссориться, убирать в доме, делать ремонт. Фото: pixabay.com

4 декабря ограничивать себя в покупках не придется. Деньги будут поступят вовремя. Желательно не допустить хаотических расходов, чтобы не сидеть без копейки на выходные. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Этот день способствует непринужденному общению, - говорит астролог. – Окружающие будут легко идти на контакт, но деловые переговоры не дадут желаемого результата. Звоните знакомым. Договаривайтесь о встрече. Обменивайтесь новостями и интересными наблюдениями. Старайтесь завершить все намеченные на работе дела. Не оставляйте их до следующей недели. Там будет мало времени. В этот день нельзя ссориться, убирать в доме, делать ремонт, доверять случайным знакомым, поручать кому-то имущество. Не гонитесь за легкой добычей. Сотрудничайте с проверенными партнерами".

Овен

Вас ждет финансовый успех. Будет возможность улучшить свое материальное положение. Продолжается период испытаний для молодых пар. Поддерживайте гармонию в отношениях.

Телец

Не задерживайтесь на работе. Вас ждет приятный вечер наедине с дорогим человеком. Хорошее время для интима.

Близнецы

Будет ощущаться нехватка средств. Не позволяйте себя обмануть. Проверяйте расчетные чеки. Отстаивайте свои имущественные интересы.

Рак

День значительных материальных достижений. Найдутся дополнительные средства экономии вашего бюджета. Не давайте посторонним права распоряжаться вашей собственностью.

Лев

Возлагать больших надежд на этот день не стоит. Снижаться производительность труда. Будут обещать денег больше, чем вы получите на руки.

Дева

Хороших финансовых предложений не будет. Подождите со строительством или ремонтом. Работы затянутся и будут стоить дорого.

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Весы

Деньги не будут переводиться в вашем кармане. Однако на проведение крупных финансовых операций их будет не хватать. Пополните свои сбережения.

Скорпион

Спланировать вечерний отдых по своему усмотрению вы не сможете. В вашей помощи будут нуждаться близкие.

Стрелец

Вас будут привлекать романтические приключения. Выбирайте себе для участия в них надежных спутников. Не теряйте чувство реальности.

Козерог

Узнайте больше о предпочтениях и интересах любимых. Будете приятно удивлены. Без этого отношения будут носить поверхностный характер.

Водолей

Не ждите безумной страсти со стороны любимых. Но на их порядочность можете положиться. Рядом с вами будет надежная поддержка.

Рыбы

Достичь взаимопонимания с партнерами будет не сложно. Не настаивайте на своем. Лучше уступите им в решении мелких вопросов.

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