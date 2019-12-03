Гороскоп на 4 декабря: чего делать нельзя

Не идите на компромисс с собственной совестью. Фото: astrozodiac.net

4 декабря понадобится умение ждать и принимать взвешенные решения. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Будьте надежными в словах и поступках. Берите не количеством, а качеством, - говорит астролог. - Будьте искренними в чувствах. Становитесь на защиту справедливости. Благородство высоко цениться. Не идите на компромисс с собственной совестью. Не планируйте важных изменений в своей жизни на этот день. Храните то, что имеете. Откажитесь от употребления молочных продуктов. Они будут вызывать процессы брожения в кишечнике. Голодать тоже нельзя".

Овен

Начните день с горячих поцелуев. Проведите вместе с милыми как можно больше времени. Вас не оставит ощущение счастья. Не хватит практичности в ведении дел. Есть риск лишиться части доходов. Обратитесь за помощью к опытным коллегам.

Телец

В этот день вам трудно будет объективно оценить коммерческие предложения. Отложите решение материальных вопросов. Не берите кредитов.

Близнецы

Дела будут идти хорошо. Вы будете иметь стабильные прибыли. Неудачным будет вечер. Покупки и переговоры осуществляйте до обеда.

Рак

Вы не пожалеете о потраченных этого дня деньгах. То будут удачные приобретения. Пополнение бюджета ждите в ближайшее время.

Лев

Прибыли не ожидается. Начатые в этот день проекты будут убыточными. По возможности перенесите деловые встречи. Покупайте только необходимые вещи.

Дева

Кошелек будет оставаться полупустым. Пока придется с этим смириться. Можете рассчитывать на поддержку влиятельных людей в ведении дел.

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Весы

Не участвуйте в имущественных спорах с родственниками. Проиграете. Используйте возможность объясниться с любимыми. Вспомните вместе лучшие моменты совместной жизни.

Скорпион

Не спешите расставаться со своими деньгами. Удачных взносов сделать не удастся. Берегите свои вещи. Они могут оказаться непоправимо испорчены.

Стрелец

Много денег в этот день заработать не удастся. Старайтесь снизить денежные операции. Подавайте милостыню.

Козерог

Не пора идти к шефу с разговором о повышении заработка. Вы можете достичь противоположного. Купите подарки детям и любимым.

Водолей

Вам будет везти в финансовых делах. Однако знайте меру. Жадность до добра не доведет. Продавать и покупать бытовую технику не время.

Рыбы

Финансовая поддержка не понадобится. Удача будет улыбаться вам в вечернее время. Делайте покупки после захода солнца.

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