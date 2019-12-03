Гороскоп на 4 декабря: чего делать нельзя

 
Ексклюзивы
1/5
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 450
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Просмотров: 18639
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 5778
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Просмотров: 369
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
3 Просмотров: 3052
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Просмотров: 1242
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
1 Просмотров: 1161
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
1 Просмотров: 1251
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Просмотров: 1053
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
Просмотров: 1107
Фото
Все фото
4
5
4
3
14
Как будет выглядеть сцена Евровидения-2020
Как будет выглядеть сцена Евровидения-2020
Американцы уважают тех, кто упорно работает - украинец поделился опытом трудоустройства в США
Американцы уважают тех, кто упорно работает - украинец поделился опытом трудоустройства в США
Показали, как украинские и французские моряки проводили военные учения
Показали, как украинские и французские моряки проводили военные учения
Баканов и Епифаний обсудили межцерковные отношения
Баканов и Епифаний обсудили межцерковные отношения
Возле Офиса президента отметили День провокатора
Возле Офиса президента отметили День провокатора
Видео
Все видео
Опрос показал, которая рождественская мелодия больше всего надоедает
Опрос показал, которая рождественская мелодия больше всего надоедает
На польском ТВ будут призывать посетить Украину
На польском ТВ будут призывать посетить Украину
Первый снег вызвал неудобства на дорогах Украины
Первый снег вызвал неудобства на дорогах Украины
Карпаты засыпало снегом
Карпаты засыпало снегом
На увольнение генерала надо ответить увольнением "клоуна" Сивохи - Белецкий прокомментировал отставку Кривоноса
На увольнение генерала надо ответить увольнением "клоуна" Сивохи - Белецкий прокомментировал отставку Кривоноса
Интервью
1/5
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 450
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 1584
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
1 Просмотров: 2142
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 5778
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Просмотров: 954
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
02 декабря 2019
Просмотров: 711
Моє майбутнє
Покійному Сашкові Шпаку на язик краще було не потрапляти. Якщо дасть кличку — то на все життя. Брюнет Сашко Костенко отримав псевдо в 10 класі, ...
среда, 04 декабря 2019 07:00

Гороскоп на 4 декабря: чего делать нельзя

  Комментировать
Гороскоп на 4 декабря: чего делать нельзя
Не идите на компромисс с собственной совестью. Фото: astrozodiac.net

4 декабря понадобится умение ждать и принимать взвешенные решения. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Будьте надежными в словах и поступках. Берите не количеством, а качеством, - говорит астролог. - Будьте искренними в чувствах. Становитесь на защиту справедливости. Благородство высоко цениться. Не идите на компромисс с собственной совестью. Не планируйте важных изменений в своей жизни на этот день. Храните то, что имеете. Откажитесь от употребления молочных продуктов. Они будут вызывать процессы брожения в кишечнике. Голодать тоже нельзя".

Овен

Начните день с горячих поцелуев. Проведите вместе с милыми как можно больше времени. Вас не оставит ощущение счастья. Не хватит практичности в ведении дел. Есть риск лишиться части доходов. Обратитесь за помощью к опытным коллегам.

Телец

В этот день вам трудно будет объективно оценить коммерческие предложения. Отложите решение материальных вопросов. Не берите кредитов.

Близнецы

Дела будут идти хорошо. Вы будете иметь стабильные прибыли. Неудачным будет вечер. Покупки и переговоры осуществляйте до обеда.

Рак

Вы не пожалеете о потраченных этого дня деньгах. То будут удачные приобретения. Пополнение бюджета ждите в ближайшее время.

Лев

Прибыли не ожидается. Начатые в этот день проекты будут убыточными. По возможности перенесите деловые встречи. Покупайте только необходимые вещи.

Дева

Кошелек будет оставаться полупустым. Пока придется с этим смириться. Можете рассчитывать на поддержку влиятельных людей в ведении дел.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гороскоп на 3 декабря: чья жизнь изменится к лучшему

Весы

Не участвуйте в имущественных спорах с родственниками. Проиграете. Используйте возможность объясниться с любимыми. Вспомните вместе лучшие моменты совместной жизни.

Скорпион

Не спешите расставаться со своими деньгами. Удачных взносов сделать не удастся. Берегите свои вещи. Они могут оказаться непоправимо испорчены.

Стрелец

Много денег в этот день заработать не удастся. Старайтесь снизить денежные операции. Подавайте милостыню.

Козерог

Не пора идти к шефу с разговором о повышении заработка. Вы можете достичь противоположного. Купите подарки детям и любимым.

Водолей

Вам будет везти в финансовых делах. Однако знайте меру. Жадность до добра не доведет. Продавать и покупать бытовую технику не время.

Рыбы

Финансовая поддержка не понадобится. Удача будет улыбаться вам в вечернее время. Делайте покупки после захода солнца.

В 2020 году переживем три сезона затмений. Астролог рассказала, почему в июне стоит отказаться от перелетов.

Автор: Gazeta.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Гороскоп на 4 декабря: чего делать нельзя». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Фотомодель Ана Чери подорвала сеть неприличными фото
Фотомодель Ана Чери подорвала сеть неприличными фото
16
 1 Просмотров: 109128
Жители Донбасса готовятся &quot;порвать экономику Украины&quot;
Жители Донбасса готовятся "порвать экономику Украины" 5 Просмотров: 27478
&quot;Нормандская встреча&quot;. Партии Порошенко, Тимошенко и Вакарчука сделали совместное заявление
"Нормандская встреча". Партии Порошенко, Тимошенко и Вакарчука сделали совместное заявление 2 Просмотров: 23770
Кто такой депутат Соболев и кто мог его &quot;заказать&quot;
Кто такой депутат Соболев и кто мог его "заказать"
6
 Просмотров: 11385
Хайди Клум сфотографировалась голой на отдыхе
Хайди Клум сфотографировалась голой на отдыхе
4
 Просмотров: 11088
Общество
Нынешнее десятилетие станет горячим в истории - ООН
Нынешнее десятилетие станет горячим в истории - ООН Просмотров: 99
Опрос показал, которая рождественская мелодия больше всего надоедает
Опрос показал, которая рождественская мелодия больше всего надоедает
 Просмотров: 207
Венгрия не просила Россию о помощи в защите нацменьшинств - МИД
Венгрия не просила Россию о помощи в защите нацменьшинств - МИД Просмотров: 99
Украинец рассказал о реальных заработках в Польше
Украинец рассказал о реальных заработках в Польше
 Просмотров: 2268
Верховная Рада приняла закон о верификации субсидий и пенсий
Верховная Рада приняла закон о верификации субсидий и пенсий Просмотров: 612
Больше всего комментируют
6
Зеленский сделал заявление о Крыме и Донбассе
5
Зеленский: "Нормандская встреча" - уже победа. Никакой зрады не будет"
5
Жители Донбасса готовятся "порвать экономику Украины"
4
"Ррусский дурак" - Аваков дал характеристику руководству РФ
2
Показали фото предполагаемого убийцы 3-летнего сына депутата
Голосов: 47331
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua