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воскресенье, 02 мая 2021 20:45

Гороскоп на 3-9 мая: чья жизнь изменится в этот судьбоносный период

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Гороскоп на 3-9 мая: чья жизнь изменится в этот судьбоносный период
Эта неделя заставит многих людей снизить деловую активность. Фото: pixabay.com

Неделя с 3 по 9 мая удачный для написания научных работ и изобретений. Анализируйте и думайте, прежде чем представлять что-то на публику. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Опасный время для склонных к депрессии людей, - говорит астрологиня. - Эта неделя заставит многих людей снизить деловую активность. Не надейтесь оперативно решить все дела. Принятые на этой неделе законы и подписанные приказы будут иметь разрушительную силу. Не пора заниматься расширением бизнеса. Позаботьтесь о защите своих капиталов. Будьте реалистами. Не требуйте от любимых невозможного. Они сейчас не способны на подвиги. В этот судьбоносный период изменит жизнь Тельцов, Весов и Скорпионов".

Овен

Близкие люди будут создавать много суеты вокруг вас. Не накапливает раздражение. Сумейте спокойно договориться.

Телец

Ожидаемые деньги поступят в начале недели. Отложите покупку мебели и предметов интерьера. Проверяйте сдачу на рынке. Не обсчитает сами себя.

Близнецы

Соблюдение всех финансовых обязательств становится обременительным для вас. Подумайте о возможности передачи части из них другим членами семьи.

Рак

Проблемные ситуации в личной жизни будут повторяться раз за разом. Будет возникать ощущение беспомощности. Не теряйте оптимизма.

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Лев

Ожидается значительный отток денег. Увеличиваются ежедневные расходы. Понадобится дополнительная сумма на поддержание здоровья.

Дева

Денежные поступления не оправдают ваших надежд. Не рассчитывайте на удачу. Учитывайте финансовый риск.

Весы

Оставьте отчаянные попытки улучшить отношения с любимыми. Некоторое время вы остаетесь вне их внимания. Отвлекайтесь.

Скорпион

Рассмотрите возможность перехода на новое место работы. И подождите с окончательным ответом на это предложение. Вскоре вам предложат более выгодные условия работы.

Стрелец

Не предлагайте дружбу влюбленным в вас партнерам. Вы обидите чувства человека. Нежелательные отношения лучше прекратить.

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Козерог

Займитесь созданием финансового запаса. Сократите список расходов. От каждого заработка откладывайте часть денег.

Водолей

Согласовать свои планы с планами партнеров будет трудно. Могут переноситься назначенные встречи. Не теряйте хорошего настроения.

Рыбы

Наконец вы сможете получить заработные деньги. Хорошо будут прибегать небольшие денежные операции. Не стройте грандиозных проектов.

Синоптики рассказали, какой погоды ждать 3-4 мая.

Автор: Gazeta.ua
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