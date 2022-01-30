Гороскоп на 31 января: как завершится для украинцев один из самых сложных месяцев в году

Избавьтесь от вредных привычек и отягчающих знакомств. Фото: pixabay.com

31 января – канун новолуния. По возможности отложите служебные поездки. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Головная боль и всеобщая растерянность будут сопровождать людей в течение суток, – говорит астролог. – Это крайне неудачное для умственной деятельности время. Выходите из дома по делам заранее. Хорошее время для разрушения чего-нибудь. Избавьтесь от вредных привычек и отягчающих знакомств. Не стоит заводить новые дела. Телефон не умолкает. Дверь вашего дома не будет закрываться. К общению с вашими партнерами будет стремиться много людей. Вы будете чувствовать себя забытыми. Один из самых сложных месяцев года останется позади. В феврале дела пойдут лучше".

Овен

Кошелек заметно опустеет. Доходы не оправдают ваших ожиданий. Не допускайте роста задолженности. Хорошо взвешивайте свои финансовые шаги.

Телец

Удача не будет сопровождать вас по финансовым делам. Деньги будут даваться в результате кропотливого труда. Уменьшайте количество расходов.

Близнецы

В вашем распоряжении ограничена сумма денег. Но ее хватит до следующего поступления денег. Не планируйте на это время проведение выставок и презентаций.

Рак

Не принимайте на себя ответственность за коллективные деньги. В случае недостатка определенной суммы вам придется рассчитываться из собственного кармана.

Лев

Некоторое время до получения основного заработка придется подождать. Хозяйствуйте экономно. Вы можете рассчитывать на поддержку близких людей.

Дева

День мелких потерь. Не оставляйте без присмотра свои вещи. Покупать мебель или другие предметы интерьера не время. Их качество не удовлетворит ваши требования.

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Весы

Пригодятся когда-нибудь сэкономленные деньги. Они помогут безболезненно пережить период низких доходов. Купите книги.

Скорпион

Уровень доходов резко снижается. Отложите решение имущественных вопросов до следующей недели. Произведите ревизию своей бухгалтерии.

Стрелец

Незавершенные когда-то дела придется приводить в порядок. Это приведет к излишним расходам. Поэтому приобретение новых вещей следует отложить.

Козерог

Пусть дела обстоят в привычном русле. Без прибыли вы не останетесь. Арендованное в этот день помещение не будет окупать свою стоимость.

Водолей

Не давайте обещаний по спонсорской поддержке окружающих. Ваш бюджет не позволит планировать дополнительные расходы. Отложите приобретение компьютерной техники.

Рыбы

Ожидается достаточно высокий уровень прибыли. Вкладывать деньги в переоснащение компьютеров не следует. Новые программы могут приостановить работу машин.

Неделя с 31 января по 6 февраля сплотит украинцев. Активизируются волонтерские движения. Будем прощать, любить ближних и помогать друг другу.