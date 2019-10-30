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четверг, 31 октября 2019 07:00

Гороскоп на 31 октября: чего ждать накануне Хэллоуина

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Гороскоп на 31 октября: чего ждать накануне Хэллоуина
Накануне Хэллоуина звезды будут способствовать открытиям и изобретениям. Фото: astrozodiac.net

31 октября - День мира, согласия и всепрощения. Простите своих обидчиков. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Трудно будет представителям старшего поколения договориться с молодыми коллегами, - говорит астролог. - Юные просто не будут воспринимать советов опытных. И зря. Ученым не стоит бояться выдвигать смелые гипотезы. Накануне Хэллоуина звезды будут способствовать открытиям и изобретениям".

Овен

Вы взяли на себя слишком много финансовых обязательств. Выполнять их уже почти не под силу. Рост доходов пока не ожидается. Пересмотрите свою экономическую политику.

Телец

На везение в финансовых вопросах рассчитывать не стоит. Старайтесь не допускать переплаты за товары и услуги.

Близнецы

Поступления прибыли ожидается вечером. Поход по магазинам лучше планировать на обед. Добрый день для приобретения бытовой техники.

Рак

Не гонитесь за сверхприбылями. Размер дополнительного заработка будет впечатляюще малым. Позаботьтесь о создании уюта в своем доме.

Лев

Ограничена сумма на руках не позволит свободно планировать расходы. Обходитесь тем, что имеете. Ищите возможности более экономного ведения хозяйства.

Дева

Воспользоваться наличными для удовлетворения собственных потребностей не получится. Не жалейте об этом. Помогите нуждающимся от всего сердца.

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Весы

Дела будут идти неплохо. Так что не стоит проявлять скупость. Порадуйте себя и родных обновками. Большие расходы разделите с близкими.

Скорпион

День мелких потерь. Кошелек не сильно пострадает. Испортится настроение. Неотложные финансовые операции выполните утром. Вечером не желательно решать имущественные вопросы.

Стрелец

Средств хватает на необходимое. Финансовая ситуация постепенно налаживается.

Козерог

Новые финансовые предложения рассмотрите вечером. Подождите с принятием решений. Не укладывайте соглашений. Партнеры изменят условия сотрудничества.

Водолей

На рынок или в магазин не берите с собой всю наличность. Противостоять соблазну купить больше вкусного будет трудно. Вам удастся найти в магазинах необходимые вещи.

Рыбы

Поступление денег задержится. Будет ощущаться финансовый дефицит. Не лишним будет умение экономить.

Синоптики рассказали, когда снова станет тепло.

Автор: Gazeta.ua
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