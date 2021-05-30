Гороскоп на 31 мая - 6 июня: что удастся лучше в первую неделю лета

Следуйте обещаниям, добросовестно выполняйте свои обязанности. Фото: pixabay.com

Неделя с 31 мая по 6 июня будет полна эмоций. Не давайте волю языку и кулакам. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Зависть и ревность - разрушительные силы этой неделе, - говорит астролог. - Продолжается сезон затмений. Ослабевает иммунитет. Напомнят о себе боль в желудке, проблемы с почками и сосудами. Работа без выходных может спровоцировать инсульт. Следуйте обещаниям, добросовестно выполняйте свои обязанности. В первую неделю лета хорошо пойдет торговля. Удадутся дела, которые запланировали в начале года. Заработок не за горами, еще и премии порадуют. Встречайте лето на пляже или в лесу, чтобы быть ближе к природе".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Неделя учит самоуверенных и легкомысленных. Мало кто захочет пойти вам на встречу. Будет больше разговоров, чем реальных дел.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Не берите близко к сердцу неудачи. От переживаний сейчас ничего не зависит. Лучше пойдите в отпуск.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Время раскрывать свои способности и таланты. Наметьте цель, которой хочется достичь. Среда порадует и вдохновит. Деньги будут зарабатываться трудно, а тратиться быстро.

Рак (22 июня - 22 июля)

Могут окружать конкуренты и люди, которых давно пытаетесь обходить. Отстаивайте свои права и прислушивайтесь к интуиции.

Лев (23 июля - 23 августа)

Постоянно будете в состоянии стресса. Начнете ожидать на неприятности, хотя оснований для этого нет. Чередуйте умственный труд с физическим.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Дела пойдут лучше после захода солнца. Стоит задержаться на работе. Уважайте личное пространство любимых и их интересы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чего остерегаться в первую неделю лета - медицинский прогноз

Весы (24 сентября - 23 октября)

Неделя позволит чувствовать себя финансово независимым. Заложите фундамент для безоблачного будущего.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Удастся найти дополнительный источник заработков. Не избегайте приглашение на деловую встречу. Предложения от работодателей окажутся соблазнительными.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Наметятся интересные финансовые перспективы. Определиться, куда двигаться дальше.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Хорошее время экономить. Деньги поступят вовремя. Желанные вещи купите с хорошей скидкой. Воспользуйтесь случаем расслабиться в выходные.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Не позволяйте переживанием управлять вашей жизнью. Из-за неуверенности можете пропустить выгодные предложения. Деньги будут искать вас. Отложите покупки телефонов и телевизоров.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Сейчас вы - хозяева своей жизни. Знаете, чего хотите и можете этого достичь. Немного эгоизма не помешает. Раз в 12 лет выпадает такой год, когда удается все.

Астролог порадовала прогнозом на выходные.