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пятница, 31 декабря 2021 07:00

Гороскоп на 31 декабря: кому звезды прочат самый счастливый день в году

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Гороскоп на 31 декабря: кому звезды прочат самый счастливый день в году
Все необходимое для празднования подготовьте заранее. Фото: pixabay.com

31 декабря не смотрите с грустью в прошлое. Все изменения к лучшему. Находите радость в ежедневных заботах о близких. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Канун Нового года окажется беспокойным, – говорит астрологиня. – Уязвимые натуры будут переживать приступы безосновательной тревоги. Начнет раздражать масса неприятных мелочей. Особенно много тревог и разочарований ожидает женщин. Большинство проблем случится с обеда до 22:00. Поэтому самые серьезные дела планируйте на первую половину дня. Будьте готовы спокойно решать сложные неожиданные задачи. Не экспериментируйте с новой косметикой. Все необходимое для празднования подготовьте заранее. Самым счастливым этот день станет для Овнов и Львов, Козерогов и Весов".

Овен

День неоправданных больших трат. Совершенные покупки будут неудачными. Может исчезнуть весомая сумма. Следите за кошельком.

Телец

Не пытайтесь приспособить любимых к вашему ритму жизни. Это будет неестественно для них. Ищите компромиссы.

Близнецы

Помните о своей эмоциональной уязвимости. Не реагируйте на резкие высказывания со стороны партнеров. У них не будет лирического настроения.

Рак

У давних партнеров нет проблем в общении. Труднее будет найти общий язык молодым парам. Будьте терпеливы.

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Лев

Вы можете не заметить серьезные ошибки в своих расчетах. Остерегайтесь мошенничества. Проверяйте финансовый баланс.

Дева

Не говорите о личных проблемах в кругу своих друзей. Вряд ли вам понравится стать героем сплетен.

Весы

Будьте мягче во время общения с близкими. Вам не нравятся их сантименты. А им – ваша категоричность.

Скорпион

Длительное пребывание дома будет подавлять. Не отказывайтесь от публичной жизни. Будьте душой общества.

Стрелец

Переписка с интересным человеком станет началом нового романа.

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Козерог

Средств будет достаточно. Но разбрасывать их без счета не стоит. К утру могут оказаться заметные убытки.

Водолей

У вас будет достаточно денег для реализации всех праздничных планов. Будьте щедры. Финансовый дефицит не ожидается.

Рыбы

Не берите на себя дополнительные финансовые обязанности. Старайтесь стабилизировать доходы. Избегайте штрафов.

Астролог рассказала, что принесет 2022 год украинцам.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
31
декабря

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