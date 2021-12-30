Гороскоп на 31 декабря: кому звезды прочат самый счастливый день в году

Все необходимое для празднования подготовьте заранее. Фото: pixabay.com

31 декабря не смотрите с грустью в прошлое. Все изменения к лучшему. Находите радость в ежедневных заботах о близких. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Канун Нового года окажется беспокойным, – говорит астрологиня. – Уязвимые натуры будут переживать приступы безосновательной тревоги. Начнет раздражать масса неприятных мелочей. Особенно много тревог и разочарований ожидает женщин. Большинство проблем случится с обеда до 22:00. Поэтому самые серьезные дела планируйте на первую половину дня. Будьте готовы спокойно решать сложные неожиданные задачи. Не экспериментируйте с новой косметикой. Все необходимое для празднования подготовьте заранее. Самым счастливым этот день станет для Овнов и Львов, Козерогов и Весов".

Овен

День неоправданных больших трат. Совершенные покупки будут неудачными. Может исчезнуть весомая сумма. Следите за кошельком.

Телец

Не пытайтесь приспособить любимых к вашему ритму жизни. Это будет неестественно для них. Ищите компромиссы.

Близнецы

Помните о своей эмоциональной уязвимости. Не реагируйте на резкие высказывания со стороны партнеров. У них не будет лирического настроения.

Рак

У давних партнеров нет проблем в общении. Труднее будет найти общий язык молодым парам. Будьте терпеливы.

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Лев

Вы можете не заметить серьезные ошибки в своих расчетах. Остерегайтесь мошенничества. Проверяйте финансовый баланс.

Дева

Не говорите о личных проблемах в кругу своих друзей. Вряд ли вам понравится стать героем сплетен.

Весы

Будьте мягче во время общения с близкими. Вам не нравятся их сантименты. А им – ваша категоричность.

Скорпион

Длительное пребывание дома будет подавлять. Не отказывайтесь от публичной жизни. Будьте душой общества.

Стрелец

Переписка с интересным человеком станет началом нового романа.

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Козерог

Средств будет достаточно. Но разбрасывать их без счета не стоит. К утру могут оказаться заметные убытки.

Водолей

У вас будет достаточно денег для реализации всех праздничных планов. Будьте щедры. Финансовый дефицит не ожидается.

Рыбы

Не берите на себя дополнительные финансовые обязанности. Старайтесь стабилизировать доходы. Избегайте штрафов.

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