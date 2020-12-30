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Гороскоп на 31 декабря: чем удивит и порадует последний день в году

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Гороскоп на 31 декабря: чем удивит и порадует последний день в году
Последний день в году порадует победами и наградами. Каждый получит то, что заслуживает. Фото: pixabay.com

31 декабря - наиболее продуктивный день месяца. Особенно повезет тем, кто умеет оптимально распределять рабочее время. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Подготовка к празднику в самом разгаре, - говорит астрологиня. - Но большинству людей придется заниматься не только праздничными хлопотами. Прислушайтесь к метких замечаний окружающих. В этот день люди не будут кривить душой. Начнут говорить правду в глаза. Будьте готовы достойно принять острую критику. Можно браться за сверхплановую работу. Последний день в году порадует победами и наградами. Каждый получит то, что заслуживает".

Овен

Финансовые дела будут идти с непредвиденными препятствиями. Не делайте ставку на помощь родственников. Покупать электронику не пора.

Телец

Большинство торговых операций планируйте на утренний час. Не пора обсуждать дела по оформлению наследства и недвижимости.

Близнецы

Покупать товары на розпродаже не следует. Вы приобретете дешевый хлам. Часть средств отдайте на благотворительные дела. Помогайте людям в беде.

Рак

Этот день не принесет заметного прибыли. Увеличивается отток денег. Не стоит покупать мебель и предметы интерьера.

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Лев

Достойной суммы не заработать. Это день расходов. Посвятите больше времени приобретению подарков для близких и знакомых.

Дева

Дефицита средств не будет. Используйте возможность пополнить свои сбережения. Не сдавайте в ремонт свою технику.

Весы

Полученная сумма будет меньше ожидаемой. С вас могут взыскать штраф. Старайтесь удерживать разумный баланс между доходами и расходами.

Скорпион

Будьте осторожны с чужими деньгами. Записывайте расходы до мелочей. Будьте готовы предоставить подробный отчет.

Стрелец

Деньги будут поступать небольшими суммами. Не отказывайтесь от дополнительного приработка. Грандиозные финансовые планы составлять не пора. Будут теряться мелкие вещи.

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Козерог

Существенных изменений не ожидается. Финансовые дела будут двигаться по плану. Больших затрат потребуют дети.

Водолей

Денег едва хватает на праздничные расходы. Возникнет необходимость одолжить некоторую сумму до поступления прибыли. Пережить трудности помогут отложенные сбережения.

Рыбы

Ваши финансовые возможности ограничены. Существенных прибылей не ожидается. Ведите плановую экономику. Не допускайте задолженностей.

2021-й будет годом белого металлического Быка по китайскому календарю. Астрологи уверяют, что празднование Нового года стоит продумать до деталей.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
31
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